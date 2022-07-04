C朗喊走 巴塞拒放迪莊 紅魔組軍受打擊

曼聯勢面臨雙重打擊！據英國《泰晤士報》報道，隊中王牌球星基斯坦奴朗拿奴(C朗)已向曼聯提出要求離隊。至於「紅魔」今夏暫未能成功羅致任何新兵，而當中被視為頭號目標的法蘭基迪莊，更被巴塞隆拿會長拉樸達公開拒絕出售，兩大負面消息勢令紅魔新帥坦哈格煩惱不已。

37歲的C朗去年夏天由祖雲達斯回歸曼聯，上季全季攻入24球，但紅魔最終只得第6名，並且是1992年英超成立以來，該會錄得的聯賽最低分，來屆只能出戰歐霸，意味跟曼聯尚有一年死約及一年生約的C朗，職業球員生涯首次無法出戰歐聯比賽。不是味兒的5屆金球獎得主C朗，不想蹉跎歲月，亦對球會在今夏有多人離隊，卻仍未增添新血感不耐煩，故要求離隊。雖然報道未有提到這位葡萄牙球王的「下一站」，但據英國主要博彩公司提供的賠率，德國拜仁慕尼黑及西班牙皇家馬德里是大熱，而C朗按照原定計劃，本周度假完畢將返回曼聯報到，並參與下周起的泰國及澳洲巡迴友賽之旅，他今周的一舉一動將備受外界矚目。

曼聯組軍未聞好消息，遲遲未落實有新兵加盟，包括上周已傳跟巴塞隆拿傾妥轉會費，令新帥坦哈格的舊部、荷蘭中場法蘭基迪莊有望加盟，近日再生變數。