C朗壓居里蟬聯福布斯最高收入運動員　大谷翔平打入十大

C朗拿度連續第三年登上《福布斯》全球最高收入運動員榜榜首，而NBA球星史堤芬居里（Stephen Curry）則升至第二位。

根據財經雜誌《福布斯》的報道，C朗拿度職業生涯中已五度成為榜首，他今年的總收入估算為2.75億美元，比去年增加1,500萬美元。這一數字僅次於前世界拳王梅韋特（Floyd Mayweather），他分別於2015年及2018年創下3億及2.75億美元的年度紀錄。

現年40歲的C朗拿度，自2022年12月加盟沙特阿拉伯的艾納斯（Al Nassr）後，在場外的代言與贊助收入大幅增加，其社交媒體粉絲總數現已高達9.39億人，進一步擴大了商業價值。