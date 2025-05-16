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體育
2025-05-16 11:05:00

C朗壓居里蟬聯福布斯最高收入運動員　大谷翔平打入十大

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C朗拿度壓居里蟬聯福布斯最高收入運動員　大谷翔平打入十大。（資料圖片）

C朗拿度壓居里蟬聯福布斯最高收入運動員　大谷翔平打入十大。（資料圖片）

C朗拿度連續第三年登上《福布斯》全球最高收入運動員榜榜首，而NBA球星史堤芬居里（Stephen Curry）則升至第二位。

根據財經雜誌《福布斯》的報道，C朗拿度職業生涯中已五度成為榜首，他今年的總收入估算為2.75億美元，比去年增加1,500萬美元。這一數字僅次於前世界拳王梅韋特（Floyd Mayweather），他分別於2015年及2018年創下3億及2.75億美元的年度紀錄。

現年40歲的C朗拿度，自2022年12月加盟沙特阿拉伯的艾納斯（Al Nassr）後，在場外的代言與贊助收入大幅增加，其社交媒體粉絲總數現已高達9.39億人，進一步擴大了商業價值。

福布斯全球最高收入運動員2025｜（am730製圖） 福布斯全球最高收入運動員2025｜杜蘭特第10（am730製圖） 福布斯全球最高收入運動員2025｜大谷翔平第9（am730製圖） 福布斯全球最高收入運動員2025｜賓施馬第8（am730製圖） 福布斯全球最高收入運動員2025｜Juan Soto第7（am730製圖） 福布斯全球最高收入運動員2025｜勒邦占士（LeBron James）第6（am730製圖） 福布斯全球最高收入運動員2025｜美斯（Lionel Messi）第5（am730製圖） 福布斯全球最高收入運動員2025｜Dak Prescott第4（am730製圖） 福布斯全球最高收入運動員2025｜富里（Tyson Fury）第3（am730製圖） 福布斯全球最高收入運動員2025｜史堤芬居里（Stephen Curry）第2（am730製圖） 福布斯全球最高收入運動員2025｜C朗拿度（Cristiano Ronaldo）第1（am730製圖）

效力金州勇士的史堤芬居里則在今年3月成為首名射入4000個三分球的NBA球員，年收入達1.56億美元，躍升至第二位。

英國拳王泰臣富里（Tyson Fury）儘管於去年12月不敵烏克蘭拳手Oleksandr Usyk，失去世界重量級拳王頭銜，但仍以1.46億美元升至第三，主要受惠於Netflix實況節目以及與馬耳他旅遊局的合作。

美斯由第3跌落第5

C朗拿度長年對手美斯（Lionel Messi）則由去年的第三位下滑至第五位。十大之中，美國職棒道奇隊的「二刀流」球星大谷翔平，因為在日本及美國皆人氣強勁，有海量代言廣告，以1.025億美元收入，排名第九。

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福布斯全球十大最高收入運動員2025

  1. C朗拿度（Cristiano Ronaldo，足球）：2.75億美元

  2. 史堤芬居里（Stephen Curry，籃球）：1.56億美元

  3. 富里（Tyson Fury，拳擊）：1.46億美元

  4. 達克普雷斯高（Dak Prescott，美式足球）：1.37億美元

  5. 美斯（Lionel Messi，足球）：1.35億美元

  6. 勒邦占士（LeBron James，籃球）：1.338億美元

  7. 索圖（Juan Soto，棒球）：1.14億美元

  8. 賓施馬（Karim Benzema，足球）：1.04億美元

  9. 大谷翔平（Shohei Ohtani，棒球）：1.025億美元

  10. 杜蘭特（Kevin Durant，籃球）：1.014億美元

原文刊登於 Yahoo 體育

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