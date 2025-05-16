C朗壓居里蟬聯福布斯最高收入運動員　大谷翔平打入十大

C朗拿度連續第三年登上《福布斯》全球最高收入運動員榜榜首，而NBA球星史堤芬居里（Stephen Curry）則升至第二位。
根據財經雜誌《福布斯》的報道，C朗拿度職業生涯中已五度成為榜首，他今年的總收入估算為2.75億美元，比去年增加1,500萬美元。這一數字僅次於前世界拳王梅韋特（Floyd Mayweather），他分別於2015年及2018年創下3億及2.75億美元的年度紀錄。
現年40歲的C朗拿度，自2022年12月加盟沙特阿拉伯的艾納斯（Al Nassr）後，在場外的代言與贊助收入大幅增加，其社交媒體粉絲總數現已高達9.39億人，進一步擴大了商業價值。
效力金州勇士的史堤芬居里則在今年3月成為首名射入4000個三分球的NBA球員，年收入達1.56億美元，躍升至第二位。
英國拳王泰臣富里（Tyson Fury）儘管於去年12月不敵烏克蘭拳手Oleksandr Usyk，失去世界重量級拳王頭銜，但仍以1.46億美元升至第三，主要受惠於Netflix實況節目以及與馬耳他旅遊局的合作。
美斯由第3跌落第5
C朗拿度長年對手美斯（Lionel Messi）則由去年的第三位下滑至第五位。十大之中，美國職棒道奇隊的「二刀流」球星大谷翔平，因為在日本及美國皆人氣強勁，有海量代言廣告，以1.025億美元收入，排名第九。
福布斯全球十大最高收入運動員2025
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C朗拿度（Cristiano Ronaldo，足球）：2.75億美元
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史堤芬居里（Stephen Curry，籃球）：1.56億美元
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富里（Tyson Fury，拳擊）：1.46億美元
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達克普雷斯高（Dak Prescott，美式足球）：1.37億美元
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美斯（Lionel Messi，足球）：1.35億美元
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勒邦占士（LeBron James，籃球）：1.338億美元
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索圖（Juan Soto，棒球）：1.14億美元
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賓施馬（Karim Benzema，足球）：1.04億美元
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大谷翔平（Shohei Ohtani，棒球）：1.025億美元
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杜蘭特（Kevin Durant，籃球）：1.014億美元
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