C朗大勇紀錄破不停 葡萄牙爭連「捷」

「我不是在追逐紀錄，是紀錄跟我走！」在上仗歐國聯梅開二度的葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度(C朗)賽前曾說。C朗將在香港時間周四深夜(10/6 02:45)，再次帶領大勇的葡萄牙在歐國聯A2組，迎戰捷克合演榜首大戰。以C朗大勇狀態，要延續近兩次鬥捷克都有入球兼球隊全勝佳績，繼續推高個人117球的國際賽入球紀錄，不是難事。

37歲的C朗繼續撰寫傳奇，上仗復任正選即個人梅開二度，協助球隊4比0大炒瑞士；葡軍並以1勝1和及較佳得失球差，暫壓今場對手捷克居首。葡軍教練山度士賽後表示：「我不知道還可說甚麼，我重申他(C朗)是世上最佳。」二人6年前已合作捧走歐國盃，而環顧這位球王的117個國際賽入球，上、下半場入球數字分布是49對68；下半場由76分鐘計起至完場，是入球最多的兩個時段，可見37歲的他，專注力跟射術同樣強勁。

今戰葡軍續在里斯本出擊，預計C朗仍擔正，前線拍檔會換上之前鬥西班牙入波的列卡度賀達，以及拉菲爾利亞奧，般奴費南迪斯有望連續3場正選披甲作中場策動。連續兩場踢足的39歲中堅比比會輪休，由丹尼路彭利拿夥拍杜明高斯杜亞迪，大軍夫添兼主場應戰，信心更足。