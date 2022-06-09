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體育
2022-06-09 04:29:20
日報

C朗大勇紀錄破不停 葡萄牙爭連「捷」

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C朗

C朗上仗多次埋門，取得兩個入球。

C朗

C朗不停破紀錄。

「我不是在追逐紀錄，是紀錄跟我走！」在上仗歐國聯梅開二度的葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度(C朗)賽前曾說。C朗將在香港時間周四深夜(10/6 02:45)，再次帶領大勇的葡萄牙在歐國聯A2組，迎戰捷克合演榜首大戰。以C朗大勇狀態，要延續近兩次鬥捷克都有入球兼球隊全勝佳績，繼續推高個人117球的國際賽入球紀錄，不是難事。

37歲的C朗繼續撰寫傳奇，上仗復任正選即個人梅開二度，協助球隊4比0大炒瑞士；葡軍並以1勝1和及較佳得失球差，暫壓今場對手捷克居首。葡軍教練山度士賽後表示：「我不知道還可說甚麼，我重申他(C朗)是世上最佳。」二人6年前已合作捧走歐國盃，而環顧這位球王的117個國際賽入球，上、下半場入球數字分布是49對68；下半場由76分鐘計起至完場，是入球最多的兩個時段，可見37歲的他，專注力跟射術同樣強勁。

今戰葡軍續在里斯本出擊，預計C朗仍擔正，前線拍檔會換上之前鬥西班牙入波的列卡度賀達，以及拉菲爾利亞奧，般奴費南迪斯有望連續3場正選披甲作中場策動。連續兩場踢足的39歲中堅比比會輪休，由丹尼路彭利拿夥拍杜明高斯杜亞迪，大軍夫添兼主場應戰，信心更足。

般奴費南迪斯

般奴費南迪斯

捷克中前場紮實有力一戰

捷克雖無法出席年底的世盃決賽周，但在今屆歐國聯頭兩仗主場表現可人，先以2比1氣走瑞士，然後僅被西班牙逼和2比2；教練施哈維稱：「就算我的夢想有多瘋狂，也估不到我們兩戰後得4分，湯馬士蘇錫克(中場主將)對打和西班牙表示失望，他已說明一切。」

在韋斯咸表現備受讚賞的蘇錫克，回到國家隊角色更為重要，而効力莫斯科火車頭的箭頭古達卡腳風正順，客軍今場料以穩守突擊跟主隊周旋，冀再創佳績。兩軍對上兩次分別在08及12年時於歐國盃決賽周交手時，C朗兩仗均有士哥兼助葡軍全勝。

古達卡

捷克鋒將古達卡

蘇錫克

蘇錫克(中)助攻助守。

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