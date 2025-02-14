C朗拿度全球運動員收入排行榜第一 居里壓拳王美斯勒邦占士排第二

根據體育產業新聞網站Sportico報道，C朗拿度（Cristiano Ronaldo）再度成為全球收入最高的運動員，2024年總收入達2.6億美元（約20億港元），力壓勇士射手居里、吉卜賽之王」富里（Tyson Fury）等。

這份百大運動員榜單由足球、NBA、NFL、高爾夫及拳擊等領域的球員主導，他們去年總共賺取約62億美元，其中工資與比賽獎金佔48億美元，贊助收入則有14億美元。

4500萬商業代言收

C朗拿度自2022年12月轉會至沙特職業聯賽，與艾納斯（Al Nassr）簽下高薪合同，讓他連續第二年位居榜首。據Sportico報導，這位剛剛迎來40歲生日的葡萄牙球星，在2024年單計薪金便進帳2.15億美元，再加上4,500萬美元的商業代言收入，總收入遙遙領先其他運動員。