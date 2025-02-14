C朗拿度全球運動員收入排行榜第一 居里壓拳王美斯勒邦占士排第二

根據體育產業新聞網站Sportico報道，C朗拿度（Cristiano Ronaldo）再度成為全球收入最高的運動員，2024年總收入達2.6億美元（約20億港元），力壓勇士射手居里、吉卜賽之王」富里（Tyson Fury）等。
這份百大運動員榜單由足球、NBA、NFL、高爾夫及拳擊等領域的球員主導，他們去年總共賺取約62億美元，其中工資與比賽獎金佔48億美元，贊助收入則有14億美元。
4500萬商業代言收
C朗拿度自2022年12月轉會至沙特職業聯賽，與艾納斯（Al Nassr）簽下高薪合同，讓他連續第二年位居榜首。據Sportico報導，這位剛剛迎來40歲生日的葡萄牙球星，在2024年單計薪金便進帳2.15億美元，再加上4,500萬美元的商業代言收入，總收入遙遙領先其他運動員。
美斯2024年收入1.35億美元
緊隨之後的是金州勇士後衛史提芬居里（Stephen Curry），他以1.538億美元排名第二；排第三是英國的「吉卜賽之王」富里（Tyson Fury），雖然他去年12月在重量級對決中輸給烏克蘭拳王烏斯克（Oleksandr Usyk），但全年收入仍達1.47億美元。
榜內前五名還包括國際邁亞密及阿根廷國家隊隊長美斯（Lionel Messi），其收入為1.35億美元，以及洛杉磯湖人前鋒勒邦占士，他去年收入1.332億美元，亦是現時NBA唯一一位40歲球員。
嘉奧芙百大不入
去年收入最高的女性運動員是網球手嘉奧芙（Coco Gauff），她的收入為3,040萬美元，遠低於明尼蘇達維京人四分衛丹尼爾鍾斯（Daniel Jones），後者以3,750萬美元的總收入，勉強擠進百大榜最後一席位。
至於亞洲運動員之中，以日本棒球手大谷翔平排名最高，賺7,250萬美元，排第21位。
這份榜單涵蓋八個運動領域，運動員來自27個不同國家。
原文刊登於 Yahoo 體育