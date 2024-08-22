C朗拿度撈過界做YouTuber！開頻道半日已獲逾1000萬訂閱創紀錄（有片）

葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）撈過界做Youtuber，開頻道「UR · Cristiano」半日已獲逾1000萬訂閱，成為史上最快達此創舉的人！

C朗好波又靚仔，一向魅力沒法擋，其歡迎程度已衝破體育界，就算平時唔睇足球的人都會識「C朗」大名。C朗在各大社交平台，擁有超過 9 億粉絲，是全世界IG最多人follow的人（截至2024年8月，逾6.3億followers）。這次他開YouTube頻道，不足一日已不斷打破紀錄，首先是90分鐘內錄100萬訂閱（比前紀錄快5.5小時），4小時錄500萬訂閱，不足12小時已錄超過1000萬訂閱，認真誇張！C朗都好識做，即刻拍片多謝「SIUUUbscribers」。現時最多人訂閱的Youtube頻道是MrBeast，有3.1億訂閱。不過以C朗現時的走勢，相信成為全球最多人訂閱的頻道，都是指日可待的事！

C朗承諾會透過Youtube頻道讓球迷了解他的生活

C朗承諾會透過Youtube頻道讓球迷以前所未有的方式去了解他的生活，而分享內容不只涉及足球，還會有家庭、健康、營養、教育、事業等題材：「我一直很喜歡在社群媒體上與球迷建立深厚連結，我的YouTube頻道將為我提供一個更大的平台，讓他們了解真實的我、我的家人以及我對許多不同主題的看法。」

唔知C朗之後會唔會拍vlog，影下佢平時三餐食咩或者home tour影下佢屋企個廚房，相信不少球迷對C朗的雪櫃有興趣，想知C朗屋企會唔會有汽水。

原文刊登於 Yahoo 體育