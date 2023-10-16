C朗擁吻殘疾女畫家惹風波 涉通姦或罰鞭刑99下 伊朗否認斥假新聞 (更新)

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）現時效力沙特阿拉伯球隊艾納斯，他上月隨軍作客伊朗出戰亞冠盃期間，與用雙腿創作肖像畫的殘疾畫家哈曼美(Fatimah Hamami)會面，期間C朗擁抱並親吻她的額頭，卻被指惹禍上身。有報道指，C朗此行為涉違反當地法律，可以被解釋為與未婚女子通姦，如他再回到伊朗，有可能接受鞭刑需被鞭打 99 下。
伊朗駐西班牙大使館及後發表聲明澄清報道為假新聞，強調C朗拿度在9月往伊朗參加比賽時，受到民眾和當局熱烈歡迎。他與殘疾女畫家 會面的真誠與善良，也受到民眾和國家體育主管部門的讚揚及欽佩。
19 Sept 2023 — Tehran, Iran – Hundreds of football fans welcomed Cristiano Ronaldo in Tehran as the Portugal football player arrived in the Iranian capital.— Beefeater (@Beefeater_Fella) October 12, 2023
🇮🇷 Ronaldo faces 99 lashes for kissing an Iranian woman. The footballer visited Iran and met his fan, an artist with… pic.twitter.com/4Uh04TB63O
哈曼美全身有85%部分癱瘓，但她可以用腳畫畫，才能令人驚嘆，她為C朗繪製了肖像畫，令C朗非常感動，亦送上自己的球衣作回禮，並與她擁抱和親吻。哈曼美事後表示「天呀，我與C朗拿度見面了，多謝你讓我夢想成真。」