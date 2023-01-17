C朗沙特「地標戰」　做隊長領沙特選手隊戰美斯

轉投沙特阿拉伯聯賽的葡萄牙球星，基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）至今仍未能為其新球會艾納斯上陣，不過他在周四（19日）就迎來在沙特的首仗，就是以隊長身份帶領沙特聯賽選手隊，與有球王美斯（Lionel Messi）壓陣的巴黎聖日耳門進行友賽，作為C朗與美斯之間的最終戰。

葡萄牙在世界盃在8強被淘汰，C朗未能與美斯在決賽碰頭，而在C朗轉戰亞洲之後，與美斯在場上的碰面機會將不會再多。而沙特將在周四於首都利雅德邀請巴黎聖日耳門與由艾納斯及希拉爾球員組成的沙特聯賽選手隊進行友賽。

據傳媒報道，從未在沙特聯賽上陣的C朗，將會以隊長身份為選手隊上陣。沙特阿拉伯的娛樂總局主席就在Twitter放上一段片段，展示他為C朗戴上隊長臂章。