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體育
2024-01-25 15:02:24

C朗深圳行淪鬧劇 主辦方勸帶傷上陣 晚宴位售網紅飽受滋擾

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有內媒披露更多內情，指主辦方曾勸說C朗帶傷上陣，又向大批網紅出售晚宴席位，令C朗全晚飽受滋擾。

有內媒披露更多內情，指主辦方曾勸說C朗帶傷上陣，又向大批網紅出售晚宴席位，令C朗全晚飽受滋擾。

沙特阿拉伯聯賽球隊艾納斯原定本周在深圳友賽上海申花及浙江隊，惟頭號球星C朗拿度因小腿肌肉受傷無法上陣，故賽會宣布兩仗表演賽皆延期，並為球迷退票，大批球迷不滿安排，衝擊酒店門口表不滿。有內媒披露更多內情，指主辦方曾勸說C朗帶傷上陣，又向大批網紅出售晚宴席位，令C朗全晚飽受滋擾。

沙特阿拉伯聯賽球隊艾納斯原定本周在深圳友賽上海申花及浙江隊，惟頭號球星C朗拿度因小腿肌肉受傷無法上陣，故賽會宣布兩仗表演賽皆延期，並為球迷退票 直播平台冀帶貨　亂宣傳惹C朗及球隊不滿 艾納斯抵達深圳後出席晚宴，被主辦方出售了大量「席位」予網紅，他們利用直播等方式獲取利益，晚宴上C朗被要求簽名、合照、直播，搞得不勝其煩。 艾納斯抵達深圳後出席晚宴，被主辦方出售了大量「席位」予網紅，他們利用直播等方式獲取利益，晚宴上C朗被要求簽名、合照、直播，搞得不勝其煩。 艾納斯抵達深圳後出席晚宴，被主辦方出售了大量「席位」予網紅，他們利用直播等方式獲取利益，晚宴上C朗被要求簽名、合照、直播，搞得不勝其煩。 艾納斯抵達深圳後出席晚宴，被主辦方出售了大量「席位」予網紅，他們利用直播等方式獲取利益，晚宴上C朗被要求簽名、合照、直播，搞得不勝其煩。

早披露有傷 中方主辦單位知情

《中國新聞周刊》報道，C朗最早在1月19日已被沙特及中國傳媒披露有傷，惟中方主辦單位在知情下仍然不遺餘努力做工作，甚至在某個見面場合勸說C朗「要為了球迷上場比賽」，這讓對方頗為不滿。

另外，艾納斯抵達深圳後出席晚宴，被主辦方出售了大量「席位」予網紅，他們利用直播等方式獲取利益，晚宴上C朗被要求簽名、合照、直播，搞得不勝其煩。

直播平台冀帶貨　亂宣傳惹C朗及球隊不滿

《中國新聞周刊》又獲悉，在C朗本次中國行活動前，某個電商直播平台曾透過中間人聯絡到C朗經理人，洽談直播帶貨事宜，最終由於商業化權益的分歧沒有談妥，被C朗和經紀團隊拒絕了。

惟該直播平台又轉去與主辦方進行聯合策劃，最終說服了艾納斯，以球隊名義進行直播帶貨。但後來發布的宣傳海報中，又只有C朗本人與網紅搭檔的肖像，令C朗與艾納斯都對此非常不滿。

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