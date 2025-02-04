C朗生涯球會第700勝　賀香港生活博物館明日起發售門票

尖沙咀的K11 MUSEA宣布，葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的生活博物館將座落該商場6樓，並會在周三（5日）開始發售門票，而在此之前他周一（3日）先帶領效力的沙特阿拉伯隊伍艾納斯，在亞冠精英聯賽以4:0大勝阿聯酋的艾華斯爾，並且是他生涯的第700場球會勝仗。

K11 MUSEA今日正式公布，C朗的CR7生活博物館將會在今年7月開幕，博物館的門票就在明日C朗的40歲生日時公開發售，並且會有特別優惠。商場也表示明日會在商場外的海濱長廊舉行慶祝活動，以紀念博物館的開幕。而就在他「三字頭」的最後一場比賽，他個人梅開二度，協助艾納斯在亞冠精英聯賽，以4:0取勝，這也是C朗職業生涯第700場球會級的勝仗。