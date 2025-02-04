C朗生涯球會第700勝　賀香港生活博物館明日起發售門票

尖沙咀的K11 MUSEA宣布，葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的生活博物館將座落該商場6樓，並會在周三（5日）開始發售門票，而在此之前他周一（3日）先帶領效力的沙特阿拉伯隊伍艾納斯，在亞冠精英聯賽以4:0大勝阿聯酋的艾華斯爾，並且是他生涯的第700場球會勝仗。
K11 MUSEA今日正式公布，C朗的CR7生活博物館將會在今年7月開幕，博物館的門票就在明日C朗的40歲生日時公開發售，並且會有特別優惠。商場也表示明日會在商場外的海濱長廊舉行慶祝活動，以紀念博物館的開幕。而就在他「三字頭」的最後一場比賽，他個人梅開二度，協助艾納斯在亞冠精英聯賽，以4:0取勝，這也是C朗職業生涯第700場球會級的勝仗。
累計生涯923個入球
在這場亞冠盃比賽，艾納斯先由阿里艾哈辛（Ali Al-Hassan）在25分鐘建功領先，C朗在44分鐘再為艾納斯射入12碼拉開比數。下半場C朗接應隊友的傳中，禁區內無人看管下頂入成3:0。加上隊友穆罕默德艾法迪（Mohammed Al-Fatil）建功，球隊以4:0擊敗艾華斯爾，在亞冠精英聯賽7場取得16分。
根據外國媒體的統計，自離開曼聯加盟沙特之後，今場是C朗的第66場勝仗，而他在效力葡萄牙士砵亭期間獲得13場勝仗，在曼聯的兩個年期中，也取得了214場勝利。在皇家馬德里的時間，他贏得最多，獲315場勝仗，還有在意甲祖雲達斯的92場勝仗，合共700場。至於阿根廷球王的美斯（Lionel Messi），至今職業生涯贏了613場球會級賽事，當中542場在巴塞隆拿。而C朗目前生涯取得923個入球。