C朗稱要入夠1000球先退休　願回歸歐洲球壇

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在出席中東的頒獎禮時透露，自己要取得1,000個入球才會退役，同時又表示自己想返回歐洲聯賽效力的意願。

C朗在周日（28日）出席在杜拜舉行的環球足球獎項頒獎禮，獲得最佳中東球員獎。他表示：「要繼續比賽是很困難的，不過我仍然有動力。我的熱情仍然高漲，我想要繼續。不論我要在哪裡比賽，中東或是歐洲都好，我仍然享受踢足球，我想要繼續。我知道自己的目標是甚麼，我想要贏取錦標，我也想要達到那個數字（1,000球），他們都知道的，如果沒有受傷，我會達到這目標。」在上周末的聯賽，他取得個人生涯第956球。