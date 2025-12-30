C朗稱要入夠1000球先退休　願回歸歐洲球壇

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在出席中東的頒獎禮時透露，自己要取得1,000個入球才會退役，同時又表示自己想返回歐洲聯賽效力的意願。
C朗在周日（28日）出席在杜拜舉行的環球足球獎項頒獎禮，獲得最佳中東球員獎。他表示：「要繼續比賽是很困難的，不過我仍然有動力。我的熱情仍然高漲，我想要繼續。不論我要在哪裡比賽，中東或是歐洲都好，我仍然享受踢足球，我想要繼續。我知道自己的目標是甚麼，我想要贏取錦標，我也想要達到那個數字（1,000球），他們都知道的，如果沒有受傷，我會達到這目標。」在上周末的聯賽，他取得個人生涯第956球。
在上月接受英國媒體人摩根（Piers Morgan）訪問時他表示，自己準備好退休：「我想我會準備好的。這是很艱難，當然，可能我會喊。」C朗今季為沙特阿拉伯的艾納斯上陣14場入13球，球隊在沙特聯賽以2分領先次席的艾塔亞文。而至今在沙特，為艾納斯上陣125次，入112球。目前他在2025年的全年攻入40球，是他連續3年，以及第14次在單一年份取得超過40個入球，同時他是葡萄牙國家隊及西甲皇家馬德里的入球紀錄保持者，同時也是唯一一位球員在效力4支球會都有超過100個入球，C朗仍希望在明年代表葡萄牙出戰北美世界盃。