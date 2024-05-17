C朗第4度成為全球最高收入運動員　年收入增至2.6億美元

美國財經雜誌《福布斯》公布的全球最高收入運動員排名，葡萄牙的球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）第4次成為年度最高，其年收入達到2.6億美元。至於第2是高爾夫球手拉姆（Jon Rahm）。
《福布斯》公布的最新全球運動員收入排名，C朗在過去12個月的收入由1.36億美元急升至2.6億美元，成為足球員史上的最高收入，也令他第4度獲得這個第一。而當中有2億美元來自他效力沙特阿拉伯球會艾納斯的年薪。《福布斯》又指，C朗在Instagram上的6.29億追隨者，也令他獲得大額的贊助合約，還包括祖雲達斯在疫情期間欠他的1,050萬美元的薪酬。
3名NBA球員入榜
而第2位的拉姆，雖然有傳獲LIV巡迴賽以3.5億美元利誘，雖然他未在LIV賽事取勝，但過去12個月仍已獲1.98億美元的比賽獎金及2,000萬美元的場外收入。至於第3位是效力美職聯的美斯（Lionel Messi）他在過去12個月仍有1.35億美元收入。
在前10名的運動員中，多數來自足球及與沙特阿拉伯有關，至於NBA亦有3名球星勒邦占士（LeBron James）、安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）及史堤芬居里（Stephen Curry）上榜，不過3人在今年季後賽已早早出局。
《福布斯》全球最高收入運動員：
- 基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）足球，2.6億美元
- 拉姆（Jon Rahm）高爾夫球，2.18億美元
- 美斯（Lionel Messi）足球，1.35億美元
- 勒邦占士（LeBron James）籃球，1.282億美元
- 安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）籃球，1.11億美元
- 基利安麥巴比（Kylian Mbappe）足球，1.1億美元
- 尼馬（Neymar）足球，1.08億美元
- 賓施馬（Karim Benzema）足球，1.06億美元
- 史堤芬居里（Stephen Curry）籃球，1.02億美元
- 拉馬積遜（Lamar Jackson）美式足球，1.005億美元