C朗第4度成為全球最高收入運動員　年收入增至2.6億美元

美國財經雜誌《福布斯》公布的全球最高收入運動員排名，葡萄牙的球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）第4次成為年度最高，其年收入達到2.6億美元。至於第2是高爾夫球手拉姆（Jon Rahm）。

《福布斯》公布的最新全球運動員收入排名，C朗在過去12個月的收入由1.36億美元急升至2.6億美元，成為足球員史上的最高收入，也令他第4度獲得這個第一。而當中有2億美元來自他效力沙特阿拉伯球會艾納斯的年薪。《福布斯》又指，C朗在Instagram上的6.29億追隨者，也令他獲得大額的贊助合約，還包括祖雲達斯在疫情期間欠他的1,050萬美元的薪酬。