熱門搜尋:
公務員加薪 消委會 東張西望 九龍城寨之圍城 日圓匯率走勢 走塑 朗賢峯 劉俊謙 機票優惠 垃圾徵費 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-05-17 14:26:04

C朗第4度成為全球最高收入運動員　年收入增至2.6億美元

分享：
福布斯指C朗成為最高收入運動員。(路透社)

福布斯指C朗成為最高收入運動員。(路透社)

美國財經雜誌《福布斯》公布的全球最高收入運動員排名，葡萄牙的球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）第4次成為年度最高，其年收入達到2.6億美元。至於第2是高爾夫球手拉姆（Jon Rahm）。

《福布斯》公布的最新全球運動員收入排名，C朗在過去12個月的收入由1.36億美元急升至2.6億美元，成為足球員史上的最高收入，也令他第4度獲得這個第一。而當中有2億美元來自他效力沙特阿拉伯球會艾納斯的年薪。《福布斯》又指，C朗在Instagram上的6.29億追隨者，也令他獲得大額的贊助合約，還包括祖雲達斯在疫情期間欠他的1,050萬美元的薪酬。

美斯成為今年收入第3高的運動員。(路透社) 西班牙高球手拉姆是今年第2高收入運動員。(路透社)

3名NBA球員入榜

而第2位的拉姆，雖然有傳獲LIV巡迴賽以3.5億美元利誘，雖然他未在LIV賽事取勝，但過去12個月仍已獲1.98億美元的比賽獎金及2,000萬美元的場外收入。至於第3位是效力美職聯的美斯（Lionel Messi）他在過去12個月仍有1.35億美元收入。

在前10名的運動員中，多數來自足球及與沙特阿拉伯有關，至於NBA亦有3名球星勒邦占士（LeBron James）、安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）及史堤芬居里（Stephen Curry）上榜，不過3人在今年季後賽已早早出局。

 

《福布斯》全球最高收入運動員：

  1. 基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）足球，2.6億美元
  2. 拉姆（Jon Rahm）高爾夫球，2.18億美元
  3. 美斯（Lionel Messi）足球，1.35億美元
  4. 勒邦占士（LeBron James）籃球，1.282億美元
  5. 安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）籃球，1.11億美元
  6. 基利安麥巴比（Kylian Mbappe）足球，1.1億美元
  7. 尼馬（Neymar）足球，1.08億美元
  8. 賓施馬（Karim Benzema）足球，1.06億美元
  9. 史堤芬居里（Stephen Curry）籃球，1.02億美元
  10. 拉馬積遜（Lamar Jackson）美式足球，1.005億美元
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受