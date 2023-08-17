C朗美斯引發「地殼變動」　歐聯南美自由盃或分別邀沙特與美職參賽

基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）與美斯（Lionel Messi）兩大球壇明星，雖然先後離開歐洲賽場，不過他們在沙特阿拉伯及美國仍保留着一定人氣，並引起風潮。據報沙特阿拉伯就與歐洲足協商量，希望可以為沙特提供一個「外卡名額」，讓沙特球會可以出戰歐聯賽事。而在地球另一邊，南美洲足協也在考慮將北美及加勒比海球會，納入南美頂級賽事南美自由盃之內。球壇或因二人引發另一次的「地殼變動」。

意大利的一份體育報章報道，沙特當局正與歐洲足協提出建議，希望可以讓沙特的聯賽冠軍以外卡方式，獲得2024至25年的歐聯席位。目前沙特阿拉伯的聯賽冠軍球隊，除了參與亞洲冠軍聯賽之外，亦可參與阿拉伯冠軍聯賽的球會級賽事，其中C朗的艾納斯亦會與香港的理文一樣，在下星期要在亞冠盃外圍賽出戰，而沙特的這一舉動，將進一步提升這中東國家在球壇的影響力。