C朗落實加盟沙特球會艾納斯 年薪逾兩億歐元 成史上最高薪足球員

葡萄牙巨星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）落實加盟沙特阿拉伯球會艾納斯，據報年薪逾2億歐元，乃足球史上最高薪酬。37歲的基斯坦奴朗拿度周五落實以自由身加盟艾納斯，合約直到2025年，他手執招牌的7號球衣拍照。若逾2億歐元年薪的消息屬實，那就是史上最高薪酬。這名上月離開曼聯其後完成世界盃征途的葡萄牙鋒將表示，「急切體驗一個不同國家的足球聯賽」。



至於先後九奪沙特聯賽冠軍的艾納斯，以「創造歷史」來形容簽入C朗，「這轉會不僅可啟發球會達致更大成功，並啟發我們的聯賽、國家及下一代的男女，從而擴闊視野。」C朗周四晚乘坐女友洛迪古絲送給他的開篷勞斯萊斯，與親友外出晚膳，暫未知他何時向新球會報到。