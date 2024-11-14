C朗認未必有時間入夠1000球：有冇我都係史上最多

葡萄牙球星的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在最近的一次訪問，表示雖然自己仍想打破1,000個職業生涯入球的紀錄，不過自己未必有足夠時間，因此現在自己更多是「活在當下」。

明年2月就會40歲，上月取得職業生涯第900個入球，至今已經攻入908個入球，C朗獲葡萄牙足協頒發最高榮譽的白金盾作紀念。他近日接受訪問時表示：「現在我的人生面向是要活在當下。我不會再想長遠的事。我可以不再去想太多有關我公開說過要入夠1,000球。不過這現在看來所有事都很簡單了，就在上個月我達到900大關。這只在於要活在當下，享受每個時刻，看我兩腳的反應，在未來幾年，它會給我回應。1,000球是偉大的，但如果達成不到，我也已經是史上最多入球的球員。」