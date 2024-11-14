C朗認未必有時間入夠1000球：有冇我都係史上最多

葡萄牙球星的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在最近的一次訪問，表示雖然自己仍想打破1,000個職業生涯入球的紀錄，不過自己未必有足夠時間，因此現在自己更多是「活在當下」。
明年2月就會40歲，上月取得職業生涯第900個入球，至今已經攻入908個入球，C朗獲葡萄牙足協頒發最高榮譽的白金盾作紀念。他近日接受訪問時表示：「現在我的人生面向是要活在當下。我不會再想長遠的事。我可以不再去想太多有關我公開說過要入夠1,000球。不過這現在看來所有事都很簡單了，就在上個月我達到900大關。這只在於要活在當下，享受每個時刻，看我兩腳的反應，在未來幾年，它會給我回應。1,000球是偉大的，但如果達成不到，我也已經是史上最多入球的球員。」
C朗目前仍是葡萄牙國家隊的成員，不過他一直沒有說會否出席2026年的世界盃，而他與沙特阿拉伯的艾納斯合約在明年6月到期。他表示：「我18歲加入國家隊，夢想是取得首次國際賽上陣。然後我達到25場，之後50場，這些都是所有球員認為重要的里程碑。然後我跟自己說，為何不100次？之後會再想，為甚麼不150？200？對我而言這感覺很美妙。」
C朗至今6次代表葡萄牙出戰歐洲國家盃，自2003年代表葡萄牙上陣，C朗已216次代表國家隊，並取得133個入球，他指：「即使贏得很多錦標，但沒有甚麼比得上為國家隊上陣。一切都來得很快，所以為甚麼我對一些球員不想代表葡萄牙而失望。」