C朗開踭領紅　艾納斯盃賽四強止步（附比賽精華）

基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在沙特阿拉伯聯賽首度領紅。在沙特的超級盃四強賽事，C朗效力的艾納斯作客榜首球隊希拉爾，這位葡萄牙國腳在球隊落後兩球時與對手在場邊搶球時開踭打向對手胸口，被球證即時紅牌驅逐，而艾納斯亦以1:2不敵對手出局。
沙特的超級盃賽事僅是4支球隊的比賽，由上屆聯賽及盃賽冠亞軍對賽，C朗效力的艾納斯面對目前沙特聯賽領先的希拉爾。上半場艾納斯有不少機會，然而希拉爾的越位戰術奏效之下，C朗與隊友多次陷入越位，當中包括一次入球亦被判無效。在多次被判越位之下，C朗亦開始沉不住氣，其中一次的碰撞倒地後曾撞向對手，半場雙方互無紀錄。
▼C朗開踭逐格睇▼
換邊後艾納斯防線被突破，沙林艾杜沙利（Salem Al Dawsari）把握機會建功。而米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic）之後再在無人看管下頂入，讓希拉爾領先至2:0。到比賽的86分鐘，C朗在一次界外球因為與對手搶球，C朗用手踭撞向對手胸口，球證毫不猶豫就出示紅牌驅逐C朗，這是C朗在艾納斯一年多以來首面紅牌，而艾納斯最後由沙迪奧文尼（Sadio Mane）補時追回一球，但仍輸1:2出局。
C朗自去年初加盟艾納斯以來，首次在沙特賽事中領紅，而這亦是他職業生涯第14面紅牌。艾納斯目前在沙特聯賽排第2，但與榜首希拉爾有12分差距。