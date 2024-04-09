C朗開踭領紅　艾納斯盃賽四強止步（附比賽精華）

基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在沙特阿拉伯聯賽首度領紅。在沙特的超級盃四強賽事，C朗效力的艾納斯作客榜首球隊希拉爾，這位葡萄牙國腳在球隊落後兩球時與對手在場邊搶球時開踭打向對手胸口，被球證即時紅牌驅逐，而艾納斯亦以1:2不敵對手出局。

沙特的超級盃賽事僅是4支球隊的比賽，由上屆聯賽及盃賽冠亞軍對賽，C朗效力的艾納斯面對目前沙特聯賽領先的希拉爾。上半場艾納斯有不少機會，然而希拉爾的越位戰術奏效之下，C朗與隊友多次陷入越位，當中包括一次入球亦被判無效。在多次被判越位之下，C朗亦開始沉不住氣，其中一次的碰撞倒地後曾撞向對手，半場雙方互無紀錄。