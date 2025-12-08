CBA俱樂部盃｜香港金牛負上海久事 兩勝兩負完成賽事

香港金牛在第二屆CBA俱樂部盃最後一戰鬥上海久事，最終以78：101落敗，以兩勝兩負結束今屆征途。面對上屆CBA俱樂部盃冠軍，香港金牛今場派出唐才育、盧藝文、孫晨然、美臣鍾斯（Mason Jones）和巴爾文（Ondřej Balvín）出任正選。 開場後，香港金牛迅速進入比賽狀態，「大巴」巴爾文先以一記外線三分為球隊揭開序幕，其後再接應鍾斯妙傳，在對手面前強勢入樽，一度取得領先。不過，隨着對手加強防守強度，香港金牛進攻受阻，加上出現連串失誤，被對手打出一波11：0的攻勢，被反超至13：21。其後董健命中三分球為球隊止血，阿諾斯克亦在三人包夾下強行上籃搏得And-1，可惜加罰不中。首節結束，香港金牛以18：24落後。

進入第二節，香港金牛再度受制於對手嚴密防守，命中率偏低，比分一度被拉開至24：42。球隊隨後靠董健及阿諾斯克的強攻與罰球苦苦支撐，但半場仍以落後19分，以39：58的比數返回更衣室。

換邊後，儘管分差甚大，但香港金牛球員仍毫不放棄，全力打好每一球。第三節雙方打得較為接近，香港金牛以24：21稍佔上風，把比分追至63：79。可惜最後一節未能進一步縮窄差距，最終香港金牛以78：101不敵上海久事，結束本屆CBA俱樂部盃之旅。 香港金牛今場4個球員得分上雙位數，包括董健14分3偷截3籃板，盧藝文收獲13分，當中包括3個三分球，巴爾文得14分7籃板，阿諾斯克交出「雙雙」15分11籃板。

香港金牛教練感謝CBA 香港金牛最終以兩勝兩負完成第二屆中國人壽CBA俱樂部盃之旅，香港金牛主教練解立彬賽後表示：「首先，香港金牛作為NBL球隊參加CBA俱樂部盃，我覺得是我們球隊的一個新開始，全隊上下都非常享受和珍惜今次機會。今次能夠跟這些CBA強隊過招的時候，深刻感受到我們與強隊的差距。我們今次在這四場賽事都展現了很好的精神面貌和球隊的凝聚力，同時在賽事中找到我們的不足。NBL聯賽還有十多天才開始，我們有時間去把這些細小的環節總結出來，通過訓練去作最後準備。最後，再次感謝CBA公司給予香港金牛機會，參加這次賽事。」

原文刊登於 Yahoo 體育