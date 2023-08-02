COROS 100｜山賽路跑我全都要 今屆再添新元素(附報名連結)

COROS 100｜1個比賽2種挑戰 今屆再添新元素(附報名連結)

COROS 100｜比賽日期9月30至10月3日 由Sports Event Planner主辦、品牌COROS冠名贊助之「COROS SPARK 100」賽事，將於2023年9月30日至10月3日舉行，今次賽事破天荒融合山賽及路跑元素，讓參賽者在同一個比賽挑戰兩種賽事，成為「SPARKER」。 首屆3月舉行的COROS 100獲得眾多精英跑手破天荒參賽，今次第二屆，即使山賽賽道設計沿用麥理浩徑及衛奕信徑的路段，但賽事秉承主辦大會的創新精神，加入了不少新元素，例如新增路跑10公里及半馬拉松，而且日程上刻意橫跨4日，令一眾賽手可挑戰「一山一路」，意即參加一項路跑及一項山賽，即使是最短的10公里路跑加50公里山賽，賽手都會被冠以「SPARKER」名銜。

前香港馬拉松紀錄保持者紀嘉文將會挑戰10公里路跑及50公里越野跑，他說：「我一直都喜歡行山，也有興趣參與山賽，但100公里賽事對我來說太長了，今次有50公里賽事，所以都想嘗試一下。」對於初嘗試一山一路連賽，他認為自己往常多在平路練習及比賽，所以都要多學習跑爛泥路、碎石路及落山等技巧；他又笑言：「我見不少前輩在山賽可以玩好多年，我都去到差不多年紀了，所以也想未來參加多一點山賽。」他又鼓勵平時只參與路跑的跑友，可以嘗試參加山賽，因為在野外有較大新鮮感，也有助練習路跑。本地新晉跑手鄭文皓亦會參加10公里路跑，爭取佳績，他透露今次是第一次跑萬宜水庫這個路段，認為當中有一條長斜路，很富挑戰性。 另外還有一些本地精英跑手參加，例如廖科樂（阿樂）、Lena、Alex及Peipei等，幾位都會同時參加山賽與路跑，力爭完成一山一路成為 「SPARKER」，其中阿樂便表示：「平時好難得有路跑及山賽的連賽，今次COROS SPARK 100增設了路跑賽事，我平時好少跑路跑，所以都想挑戰一下，期望做到PB（個人最佳時間）。」他補充，連賽最大挑戰是身體的恢復，所以他會爭取時間休息，以及吃多點東西，補充體力。

COROS 100｜特製 紀念品顯心思 今次COROS 100還加入了慈善元素，慈善機構「極地同行」主席Steve Lo邀得「旅遊達人」洪永城及13歲、患有運動感覺神經病變的Alex，一齊參加慈善輪椅10公里賽事，「極地同行」負責人Steve Lo說：「我們今次會聯同10位傷健人士，當中有盲人、截肢或自閉症患者，一齊化身小朋友（Alex）的雙腳，輔助他一齊完成賽事。」今次賽事的受惠機構則是「財商教育慈善基金會」，他們希望透過教育，幫助小朋友確立理財意識，創辦人兼主席Everest便說：「希望小朋友將來在獲得足夠經濟支持下，追尋自己的夢想，所以我們的理念跟今次大賽的口號 "Dare to dream. Find your fire" 非常吻合。」其機構的「追夢大使」橋sir為籌集善款，更會組隊參加50公里越野跑。 值得一提的是，今次賽事連紀念品製作也一絲不苟，大會找來本地創作品牌thegoodlabel製作了一隻450ml單層鈦杯，只要參加COROS SPARK 100 - 50公里或100公里賽事便可獲得，thegoodlabel負責人Tony說：「我們希望做到又實用，又有收藏價值，所以花了不少心思去設計這一隻杯。」

https://www.sephk.com/corosspark100/ 賽事報名日期由即日起，詳情可以參閱賽事網頁：

【10公里路跑】 日期：2023年9月30日（星期六） 起步時間：上午8時30分 起點：西貢北潭涌 終點：西貢北潭涌 路線：北潭涌來回萬宜水庫西壩涼亭 時限：2小時 組別：個人 - 賽事組別分為男子組及女子組，並以於比賽當天的年齡區分為以下組別： ● 12-15歲 ● 16-18歲 ● 19-34歲 ● 35-44歲 ● 45歲或以上