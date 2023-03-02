COROS100山賽衛奕信徑接麥理浩徑︱ 黃浩聰籲跟隨自己節奏

COROS100山賽將於2023年3月18、25及26日舉行，香地越野跑手如黃浩聰、曾小強、張敏怡等均參戰，當中黃浩聰更伙拍張敏怡出戰雙人賽，兩個HK4TUC四徑男、女子最快紀錄保持者合作。

四徑紀錄保持者黃浩聰呼籲跑手起步時不用心急和太興奮，否則或會得不償失。

50公里組為逆走麥理浩徑部份4段至1段，由沙田坳燒烤區2號場至北潭涌，沒有懸念。而100公里組衛奕信徑終點南涌起步，經八仙嶺等至城門水塘，由沙田坳再逆走麥理浩徑至北潭涌，為香港本地賽事首次將麥理浩徑及衛奕信徑連結（HK4TUC四徑為個人挑戰而非正式賽事）。賽事設個人、雙人及四人隊際。

四徑紀錄保持者黃浩聰在分享會中，表示路況大家都耳熟能詳，稱在場跑山高手雲集，光看外面就知大家實力出色。隨著疫情過去，實體山賽陸續歸位，黃浩聰提醒參賽者上線時要與虛擬賽戰術不一樣︰「最重要是勿心急，很常見起步時太興奮跟隨了別人的步速，但往往得不償失，有時要。」與張敏怡組隊參加100公里二人隊的聰sir，以朋友方力申環島泳挑戰為例︰「他平時常在泳池作賽，但泳池的環境與大海不同，正如實體山賽和虛擬賽的分別。我提議開始計時後靜止5秒鐘，讓交感神經令自己冷靜下來，才起步。」

Nugo預告再戰四徑

將參加COROS 100個人100公里賽的尼泊爾跑手Nugo Yamanath Limbu則透露，來年計劃再戰298公里的香港四徑（HK4TUC、Hong Kong Four Trails Ultra Challenge），希望一洗今年後勁不繼的結果，以50小時內完成。Nugo笑言去年參加四徑起步前一兩周「米已成炊」時才告訴妻子，令她「反對無效」，料來年續用這個策略避開妻子反對。

此外，曾小強、廖科樂、張祺豐KFC、熊雪兒Shirley、曾進傑鷹鷹、羅楚健、Nikki Han、Ainhoa Mombiela、KK陳國強、Kimmy梁康翹、John Ellis、曾福祥怪獸sir、戰神楊志成也有望在Coros100出戰，賽事於3月15日截止報名。

文︰山全部都係山