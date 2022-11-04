Curry Flow 10新色登場 軟糖Sour Patch Kids經典顏色復刻舊作

自居里於2013年和Under Armour合作，近10 年居里登上籃球生涯最輝煌的時期，連奪年度MVP獎項、4座總冠軍、總冠軍賽MVP、打破NBA三分球總進球數紀錄、擁有 Curry Brand 個人品牌等等。今次第10代簽名鞋Curry Flow 10推出，亦透過不同配色來回顧 Curry歷代簽名鞋，以下先看看Curry Flow 10的功能。

Curry Flow 10用上上一代UA Warp、UA FLow科技，以此為基礎迎來再蛻變，發展出UA Warp 2.0鞋面，以及加厚了更舒適、耐用的 UA Flow中底，讓 Curry Flow 10既滿足居里喜歡的外型與腳感，又把性能推往更輕量透氣且穩定的方向。