Curry Flow 10新色登場 軟糖Sour Patch Kids經典顏色復刻舊作

自居里於2013年和Under Armour合作，近10 年居里登上籃球生涯最輝煌的時期，連奪年度MVP獎項、4座總冠軍、總冠軍賽MVP、打破NBA三分球總進球數紀錄、擁有 Curry Brand 個人品牌等等。今次第10代簽名鞋Curry Flow 10推出，亦透過不同配色來回顧 Curry歷代簽名鞋，以下先看看Curry Flow 10的功能。
Curry Flow 10用上上一代UA Warp、UA FLow科技，以此為基礎迎來再蛻變，發展出UA Warp 2.0鞋面，以及加厚了更舒適、耐用的 UA Flow中底，讓 Curry Flow 10既滿足居里喜歡的外型與腳感，又把性能推往更輕量透氣且穩定的方向。
另外，今次Curry Flow 10就以「SOUR THEN SWEET」為主題，推出多款軟糖青和橘紅的版本，又帶來全新Curry 1 Low FloTro以及Curry 1「Candy Reign」復刻鞋款，調玩不同顏色創作。
Curry Flow 10 鞋款重點
- 鞋舌採半內靴式設計，給予貼合鎖定。
- 鞋身搭載UA Warp 2.0面料科技，除了更輕更透氣，也根據居里走籃時的施力點，來提供不同支撐條加強保護。
- 同時擔任中底、外底的 UA Flow 發泡材質也獲得加強，據悉是採用雙密度設定，上層給予緩震回饋，下層則加強耐用度。
- 中底內嵌有穩定片，可從外底的 X 型開窗看見這塊板子。
- X 字鞋帶扣、外底 X 型開窗都呼應Curry邁入第 10 代。