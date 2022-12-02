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體育
2022-12-02 23:46:54

Curry Flow 10 Treasure Island環保物料製造 紀念勇士搬遷史

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CURRY

Curry flow 10 Treasure Island 不但鞋面使用廢棄鞋帶再製的材料，隨鞋附有一只手環同樣也出自回收材料。

在推出新新設計時，Under Armour亦不忘將理念融入環保，Curry Flow 10 Treasure Island便是以金銀島（Treasure Island）為名，這個連接舊金山和東灣地方為美國著名歷史地標，這個小島不但盛載著勇士隊與舊金山深厚的回憶情懷，同時象徵著兩者密不可分的連繫。今次Curry Flow 10 Treasure Island 全新配色正是啟發自金銀島，並以此紀念當日勇士隊從奧克蘭遷到舊金山。

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Curry Flow 10 Treasure Island為了實踐環保理念，棄用了UA Warp 2.0面料，鞋面改為採用以廢棄鞋帶製成的環保回收原料，同步呼應Treasure Island「重新為物品創造價值」的概念。 除了鞋面使用環保再生原料，隨鞋附送以回收物料製成的手環上刻有品牌標誌與QR Code，用家可以透過掃描QR Code前往 Curry Flow 10 「Treasure Island」主題網頁，進一步認識這雙帶有環保意識的 Curry 戰靴。

Curry Flow 10Treasure Island」將於1124日起於全線UA專門店及網店https://www.underarmour.hk/zh-hk/ 發售，售價$1399。

Curry Flow 10 Treasure Island重點

  • 全新Treasure Island配色以環保物料製造
  • Treasure Island啟發自金銀島，並紀念勇士從奧克蘭遷到舊金山
  • Curry Flow 10 Treasure Island隨鞋附送手環，掃描QR Code可前往網頁查看更多資訊
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Curry Flow 10Treasure Island鞋款重點

  • 鞋舌採半內靴式設計，給予貼合鎖定。
  • 同時擔任中底、外底的 UA Flow 發泡材質也獲得加強，據悉是採用雙密度設定，上層給予緩震回饋，下層則加強耐用度。
  • 中底內嵌有穩定片，可從外底的 X 型開窗看見這塊板子。
  • X 字鞋帶扣、外底 X 型開窗都呼應Curry邁入第 10 代。
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