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體育
2024-02-26 14:23:00

D.Wade與兒子Zaire Wade訪港見球迷 態度親民大派簽名兼邀小球迷合照

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D.Wade與兒子Zaire Wade訪港見球迷 態度親民大派簽名兼邀小球迷合照

D.Wade與兒子Zaire Wade訪港見球迷 態度親民大派簽名兼邀小球迷合照

NBA球星 Dwyane Wade一向身體力行以自身影響力，激勵運動員與球迷，無懼困難堅定追夢。繼去年8月訪港時為20名本地年青球員進行籃球訓練後，今日 D.Wade 旋風式訪港一天，早上到訪李寧沙田店，與球迷見面互動，近距離接觸；下午出席與香港輪椅籃球隊的交流活動，在教練指導下親身上陣，首度體驗輪椅籃球3X3比賽，希望藉此提高社會對殘疾運動員的認可，同時彰顯體育運動對推動殘疾人士融入社會的作用。

Dwyane Wade 與球迷親切互動 Dwyane Wade 與球迷親切互動 Dwyane Wade 與球迷親切互動 Dwyane Wade 與球迷親切互動 Dwyane Wade 與球迷親切互動 Dwyane Wade 與球迷親切互動 Dwyane Wade 與球迷親切互動 Dwyane Wade 與球迷親切互動 Dwyane Wade 與球迷親切互動 Dwyane Wade 與球迷親切互動 Dwyane Wade 與球迷親切互動 Dwyane Wade 與球迷親切互動 Dwyane Wade 與球迷親切互動 Dwyane Wade 與球迷親切互動 Dwyane Wade 與球迷親切互動 Dwyane Wade 與球迷親切互動

Dwyane Wade 與球迷親切互動

Dwyane Wade 在籃球頂級賽場上縱橫馳騁十六年，期間創立了個人品牌帶領運動時尚，成立了基金會，為需要幫助的邊緣化社群提供支援，退役後作多方面發展，成為暢銷書作家、企業家、製片人以至球隊老闆，多重身份讓 D.Wade 在看待事物上有更全面且深入的看法。今次訪港，D.Wade 早上於李寧沙田店內會見球迷，親自回答球迷的問題，毫不吝嗇地與大家分享個人見解，由個人退役後生活回顧、國際賽籃球前瞻、未來慈善事業藍圖、以至香港本地球隊發展均侃侃而談。


訪問期間D.Wade 大方分享自己因傷於2002年移除左膝半月板一事：「當時的人生我會用Doubt去形容，不止是他人對我的猜疑，更有我對自己能否重返賽場的猜疑。不過面對Doubt，最有用的方法就是不要想太多，積極努力地參與訓練，重建自己的體能以及自信心。」也正是因為D.Wade 一值堅持鍛鍊，這才使他能夠趕在08年北京奧運回歸奧運隊，並帶領球隊奪冠。


D.Wade 在左膝半月板被移除後，2012年再度動刀，2007年他的右膝也進行了手術、08年亦曾接受過肩膀手術，D.Wade 的傷病史絕對稱得上厚厚一疊，然而他一直未曾放棄籃球，一如他在美國籃球名人堂頒獎典禮上說的一句：「我站在這個舞台上，因為我的信念始終比任何人的質疑更強大。」


D.Wade 作為一代球星，除了堅定不移的信念，貼地親民也是他的魅力之一。在訪問結束後不久發生了一個小插曲：一位小球迷舉起白紙請求與D.Wade 合照，注意到他的Zaire 立即上前邀請他過來與D.Wade 合照並為他簽名，活動結束後D.Wade 更主動走向會場後方逐一與球迷互動及簽名，盡顯親民態度。

一位小球迷舉起白紙請求與D.Wade 合照，注意到他的Zaire 立即上前邀請他過來與D.Wade 合照並為他簽名

一位小球迷舉起白紙請求與D.Wade 合照，注意到他的Zaire 立即上前邀請他過來與D.Wade 合照並為他簽名

提到個人品牌的未來展望，D.Wade特別提到去年發佈的「WADE 香港專屬系列」，更帶大家走到店內的 WAY OF WADE 系列展示牆，一同回顧歷來十代 WAY OF WADE 球鞋的故事與演進，近距離欣賞 WAY OF WADE 球鞋更多亮眼細節。

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