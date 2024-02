D.Wade與兒子Zaire Wade訪港見球迷 態度親民大派簽名兼邀小球迷合照

提到個人品牌的未來展望,D.Wade特別提到去年發佈的「WADE 香港專屬系列」,更帶大家走到店內的 WAY OF WADE 系列展示牆,一同回顧歷來十代 WAY OF WADE 球鞋的故事與演進,近距離欣賞 WAY OF WADE 球鞋更多亮眼細節。