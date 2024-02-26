D.Wade與兒子Zaire Wade訪港見球迷 態度親民大派簽名兼邀小球迷合照

NBA球星 Dwyane Wade一向身體力行以自身影響力，激勵運動員與球迷，無懼困難堅定追夢。繼去年8月訪港時為20名本地年青球員進行籃球訓練後，今日 D.Wade 旋風式訪港一天，早上到訪李寧沙田店，與球迷見面互動，近距離接觸；下午出席與香港輪椅籃球隊的交流活動，在教練指導下親身上陣，首度體驗輪椅籃球3X3比賽，希望藉此提高社會對殘疾運動員的認可，同時彰顯體育運動對推動殘疾人士融入社會的作用。

Dwyane Wade 與球迷親切互動

Dwyane Wade 在籃球頂級賽場上縱橫馳騁十六年，期間創立了個人品牌帶領運動時尚，成立了基金會，為需要幫助的邊緣化社群提供支援，退役後作多方面發展，成為暢銷書作家、企業家、製片人以至球隊老闆，多重身份讓 D.Wade 在看待事物上有更全面且深入的看法。今次訪港，D.Wade 早上於李寧沙田店內會見球迷，親自回答球迷的問題，毫不吝嗇地與大家分享個人見解，由個人退役後生活回顧、國際賽籃球前瞻、未來慈善事業藍圖、以至香港本地球隊發展均侃侃而談。



訪問期間D.Wade 大方分享自己因傷於2002年移除左膝半月板一事：「當時的人生我會用Doubt去形容，不止是他人對我的猜疑，更有我對自己能否重返賽場的猜疑。不過面對Doubt，最有用的方法就是不要想太多，積極努力地參與訓練，重建自己的體能以及自信心。」也正是因為D.Wade 一值堅持鍛鍊，這才使他能夠趕在08年北京奧運回歸奧運隊，並帶領球隊奪冠。



D.Wade 在左膝半月板被移除後，2012年再度動刀，2007年他的右膝也進行了手術、08年亦曾接受過肩膀手術，D.Wade 的傷病史絕對稱得上厚厚一疊，然而他一直未曾放棄籃球，一如他在美國籃球名人堂頒獎典禮上說的一句：「我站在這個舞台上，因為我的信念始終比任何人的質疑更強大。」



D.Wade 作為一代球星，除了堅定不移的信念，貼地親民也是他的魅力之一。在訪問結束後不久發生了一個小插曲：一位小球迷舉起白紙請求與D.Wade 合照，注意到他的Zaire 立即上前邀請他過來與D.Wade 合照並為他簽名，活動結束後D.Wade 更主動走向會場後方逐一與球迷互動及簽名，盡顯親民態度。