Deviate Nitro Elite Racer跑鞋實測｜對新手友善的碳板比賽鞋

近年Puma於跑鞋界愈來愈進取，整個跑鞋系列由傳統緩震型、長跑支撐型及並指為碳板比賽跑鞋的Super Shoes都有推出，最新出的便是Deviate Nitro Elite Racer，旗下女子跑手Molly Seidel更以它贏得東京奧運馬拉松銅牌一戰成名。這對時尚感十足的跑鞋戰力十足，更是Puma集近年研發大成之作。
Deviate Nitro Elite Racer特點：
- 重193g，鞋面透氣輕盈
- Nitro Elite軟又回彈，不用開鞋已感到其柔軟度和快反應
- Innoplate碳板對新手較為友善，適合新手接觸碳板鞋世界
Deviate Nitro Elite Racer腳感好穿嗎？
這是我首次實測Puma跑鞋，目前穿了Deviate Nitro Elite Racer兩個星期跑了40公里，它給我的第一印象便是回彈性很足夠，中底的柔軟度很高反應亦快，跑在很硬的柏油路或公路亦不會感到腳面很痛。US9鞋只重193g，比一堆碳板比賽鞋還要少過200g是較為出色。鞋面為紗網物料，即使沒有太陽亦有半透明感，這種外型不只很cool，亦是跑鞋更輕更透氣的主因，在大熱天時我作了一次15公里的長課，亦沒有一種很焗腳的感覺。加上看到鞋面近乎透明，初時會以為其包覆會令你的腳包得很緊，但鞋楦內裏其實還會有一點點寬度，即使像我這樣的寬楦腳的跑手，亦沒有因長課訓練而令腳板感到痛楚。
Deviate Nitro Elite Racer適合甚麼跑手？
我認為以碳板比賽跑鞋來說，Puma的Deviate Nitro Elite Racer是較為易入門的。和其他碳板鞋比較，Deviate Nitro Elite Racer官方指其中底Nitro Elite是注入氮氣的 Pebax發泡材料。雖然中底厚度為36mm較其他比賽鞋薄，但這亦代表碳板曲線較少，不會有著「硬生生」要推跑手前進，令跑手過份消耗肌肉力量。
即睇Deviate Nitro Elite Racer細節位
這個設定令跑鞋在推進及緩衝上取得一個平衡：Deviate Nitro Elite Racer落地反應快上腳輕盈，起腳時碳板順勢會帶起推進，軟硬適中的腳感不會令人感到其他比賽鞋很推而不太穩定的感覺。適合於日常訓練及比賽使用，這亦是我認為Deviate Nitro Elite Racer是對新手跑手較友善的碳板比賽跑鞋。
值得一提是Pumagrip LT的大底，早幾日練跑時有雨，我在雨天作5公里慢跑，於濕地或過彎時亦沒有跣到，其抓地力的確有保證，於網上外國鞋評亦有提到Puma新出的Velocity Nitro 2大底亦是相似物料，其抓地力亦是數一數二穩健。
Deviate Nitro Elite Racer鞋評
不少碳板比賽跑鞋都有長期使用而令跑手受傷的機會，但Deviate Nitro Elite Racer給我的感覺是十分友善，不只鞋楦夠寬，穿上鞋帶後其包覆感讓你有安穩的落腳感覺，加上不算太過強烈的推進及太軟彈的腳感，對平衡跑者肌力上有較好保護。我認為Deviate Nitro Elite Racer是一對十分適合碳板跑鞋新手選擇，因為它在幫助你省力提速的同時，又不會難於控制至後半段賽事失速。