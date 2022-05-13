Deviate Nitro Elite Racer跑鞋實測｜對新手友善的碳板比賽鞋

Deviate Nitro Elite Racer是Puma最新出的碳板比賽跑鞋。

近年Puma於跑鞋界愈來愈進取，整個跑鞋系列由傳統緩震型、長跑支撐型及並指為碳板比賽跑鞋的Super Shoes都有推出，最新出的便是Deviate Nitro Elite Racer，旗下女子跑手Molly Seidel更以它贏得東京奧運馬拉松銅牌一戰成名。這對時尚感十足的跑鞋戰力十足，更是Puma集近年研發大成之作。 Deviate Nitro Elite Racer特點： 重193g，鞋面透氣輕盈 Nitro Elite軟又回彈，不用開鞋已感到其 柔軟度和快反應 Innoplate碳板對新手較為友善，適合新手接觸碳板鞋世界

一直都覺得螢光綠和Puma十分合拍，配上Deviate Nitro Elite Racer令整對跑手十分型格。

Deviate Nitro Elite Racer 腳感好穿嗎？ 這是我首次實測Puma跑鞋，目前穿了Deviate Nitro Elite Racer兩個星期跑了40公里，它給我的第一印象便是回彈性很足夠，中底的柔軟度很高反應亦快，跑在很硬的柏油路或公路亦不會感到腳面很痛。US9鞋只重193g，比一堆碳板比賽鞋還要少過200g是較為出色。鞋面為紗網物料，即使沒有太陽亦有半透明感，這種外型不只很cool，亦是跑鞋更輕更透氣的主因，在大熱天時我作了一次15公里的長課，亦沒有一種很焗腳的感覺。加上看到鞋面近乎透明，初時會以為其包覆會令你的腳包得很緊，但鞋楦內裏其實還會有一點點寬度，即使像我這樣的寬楦腳的跑手，亦沒有因長課訓練而令腳板感到痛楚。 Deviate Nitro Elite Racer 適合甚麼跑手？ 我認為以碳板比賽跑鞋來說，Puma的Deviate Nitro Elite Racer是較為易入門的。和其他碳板鞋比較，Deviate Nitro Elite Racer官方指其中底Nitro Elite是注入氮氣的 Pebax發泡材料。雖然中底厚度為36mm較其他比賽鞋薄，但這亦代表碳板曲線較少，不會有著「硬生生」要推跑手前進，令跑手過份消耗肌肉力量。 即睇 Deviate Nitro Elite Racer細節位