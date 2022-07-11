F1奧地利站｜陸克萊封王 車手榜緊貼韋斯塔本

法拉利車手陸克萊昨日（10日）在F1奧地利站他成功封王，取得三個月來首勝，並在車手榜追近紅牛的韋斯塔本，他直言十分需要今場勝利。
陸克萊今場第二位起步，之後成功超越韋斯塔本升上第一位。不過，戰至末段，陸克萊戰車油門出現問題，被對方逐漸追上，幸最終守到尾奪冠。陸克萊於今年首三站兩度奪冠，然而自四月澳洲站後就未再封王，近五站更十分不幸，因戰車和戰術問題而與勝利擦身而過。
事隔三個月，他終於再度封王，並在車手榜中收窄與榜首韋斯塔本的差距至三十八分，重燃爭標希望，他賽後亦直言：「由於油門問題，末段很困難，很開心我成功過度。我非常需要今場勝利。過去五場對我而言十分難受，但今場證明了我們是可以做到的，希望可延續此勢頭直至年尾。」
F1奧地利站正賽成績（前10名）
冠軍：陸克萊（法拉利）
亞軍：韋斯塔本（紅牛）
季軍：咸美頓（平治）
第4名：羅素（平治）
第5名：奧干（Alpine）
第6名：米克舒麥加（哈斯）
第7名：羅利斯（麥拿侖）
第8名：麥奴臣（哈斯）
第9名：列卡度（麥拿侖）
第10名：阿朗素（Alpine）
F1法國站賽程（香港時間）
7月22日
20:00-21:00 練習賽1
23:00-00:00 練習賽1
7月23日
19:00-21:00 練習賽1
22:00-23:00 排位賽
7月24日
21:00 正賽