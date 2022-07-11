F1奧地利站｜陸克萊封王 車手榜緊貼韋斯塔本

法拉利車手陸克萊昨日（10日）在F1奧地利站他成功封王，取得三個月來首勝，並在車手榜追近紅牛的韋斯塔本，他直言十分需要今場勝利。



陸克萊今場第二位起步，之後成功超越韋斯塔本升上第一位。不過，戰至末段，陸克萊戰車油門出現問題，被對方逐漸追上，幸最終守到尾奪冠。陸克萊於今年首三站兩度奪冠，然而自四月澳洲站後就未再封王，近五站更十分不幸，因戰車和戰術問題而與勝利擦身而過。



事隔三個月，他終於再度封王，並在車手榜中收窄與榜首韋斯塔本的差距至三十八分，重燃爭標希望，他賽後亦直言：「由於油門問題，末段很困難，很開心我成功過度。我非常需要今場勝利。過去五場對我而言十分難受，但今場證明了我們是可以做到的，希望可延續此勢頭直至年尾。」

F1奧地利站正賽成績（前10名）

冠軍：陸克萊（法拉利）

亞軍：韋斯塔本（紅牛）

季軍：咸美頓（平治）

第4名：羅素（平治）

第5名：奧干（Alpine）

第6名：米克舒麥加（哈斯）

第7名：羅利斯（麥拿侖）

第8名：麥奴臣（哈斯）

第9名：列卡度（麥拿侖）

第10名：阿朗素（Alpine）

F1法國站賽程（香港時間）



7月22日

20:00-21:00 練習賽1

23:00-00:00 練習賽1

7月23日

19:00-21:00 練習賽1

22:00-23:00 排位賽

7月24日

21:00 正賽