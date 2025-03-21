F1｜中國站周六衝刺賽周日正賽　麥拿侖法拉利差距有幾多？

一級方程式（F1）新賽季上星期已經展開！戰況相當激烈兼有混亂的澳洲站完成之後，今個周末將會到中國上海國際賽車場進行第二站。立即為大家介紹上海站三大睇頭。

麥拿侖優勢更加明顯？

雖然諾里斯（Lando Norris）勇奪澳洲站冠軍，但只快過第二位嘅韋斯特本（Max Verstappen）不足1秒衝線，然而各支車隊仍然繼續睇好麥拿侖將為中國站冠軍大熱。事關上一站麥拿侖兩名車手諾里斯同派亞斯迪（Oscar Piastri），都雙雙霸佔正賽起步第一行位置，賽事進行到後段時，車胎消耗亦較少。若非安全車出場，導致領先15秒優勢被削減，韋斯特本或難以追貼。

F1上海站2025賽程