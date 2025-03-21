F1｜中國站周六衝刺賽周日正賽　麥拿侖法拉利差距有幾多？

一級方程式（F1）新賽季上星期已經展開！戰況相當激烈兼有混亂的澳洲站完成之後，今個周末將會到中國上海國際賽車場進行第二站。立即為大家介紹上海站三大睇頭。
麥拿侖優勢更加明顯？
雖然諾里斯（Lando Norris）勇奪澳洲站冠軍，但只快過第二位嘅韋斯特本（Max Verstappen）不足1秒衝線，然而各支車隊仍然繼續睇好麥拿侖將為中國站冠軍大熱。事關上一站麥拿侖兩名車手諾里斯同派亞斯迪（Oscar Piastri），都雙雙霸佔正賽起步第一行位置，賽事進行到後段時，車胎消耗亦較少。若非安全車出場，導致領先15秒優勢被削減，韋斯特本或難以追貼。
F1上海站2025賽程
- 衝刺賽排位賽︰3月21日（周五）下午3︰30至4︰14
- 衝刺賽正賽︰3月22日（周六）11︰00至12︰00
- 排位賽︰3月22日（周六）下午3︰00至4︰00
- 正賽︰3月23日（周日）下午3︰00開賽
咸美頓誓要爭返啖氣
「咸爺」首次坐上法拉利戰車進行第一站澳洲站，排位賽第八，正賽只能以第十位完成，表現令人失望。相反其法拉利隊友陸克萊於澳洲站練習賽表現突出，相信法拉利架戰車仲未見底。由於澳洲站落雨濕地相當危險，所以咸美頓應該未去到最盡，所以預計佢會在天氣唔錯兼乾地的中國站有更好發揮。
衝刺賽或會帶來影響
F1衝刺賽嘅最大影響是減少大量練習時間。與其他運動不同，F1車手要透過練習賽去適應賽道，車隊亦要在練習賽收集數據，從而提升戰車表現。加上今次上海國際賽車場賽道重鋪，對於六名新車手，甚至每一名車手嚟講，都要在新鋪賽道進行今季第一場衝刺賽，希望唔會與上一站一樣，經常見到安全車出場 (澳洲站只有平治安東尼利（Kimi Antonelli）及哈斯的比亞文（Oliver Bearman）兩名新人完成賽事)。
原文刊登於 Yahoo 體育
上海站衝刺賽排名
1. 咸美頓（法拉利）
2. 韋斯特本（紅牛）
3. 派亞斯迪（麥拿侖）
4. 陸克萊（法拉利）
5. 羅素（平治）
6. 諾里斯（麥拿侖）
7. 安東尼利（平治）
8. 角田裕毅（RB）
9. 阿邦（威廉士）
10. 史杜爾（Aston Martin）
11. 阿朗素 (Aston Martin)
12. 比亞文 (哈斯)
13. 辛斯（威廉士）
14. 波杜尼圖（蘇巴）
15. 赫查（RB）
16. 杜漢（Alpine）
17. 加斯利 (Alpine)
18. 奧干 (Haas)
19. 侯根堡（蘇巴）
20. 羅臣（紅牛）