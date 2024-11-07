F1｜周冠宇保達斯全不留　蘇巴車隊大換血

一級方程式（F1）的蘇巴車隊在周三（6日）宣布，車隊原有的兩位車手保達斯（Valtteri Bottas）及周冠宇都不會在明年繼續為車隊出賽。取而代之是早前確定的德國車手侯根堡（Nico Hulkenberg），以及今年的F2賽事冠軍，巴西車手的波杜尼圖（Gabriel Bortoleto）。
由奧迪車廠控制的蘇巴車隊，將進行大換血，車隊早前已由法拉利的領隊賓洛圖（Mattia Binotto）出任營運及技術總監後，已落實了侯根堡作為來年的車手。不過另一位車手的決定一直懸而未決，直到周三車隊宣布保達斯及周冠宇雙雙離隊後，車隊之後正式公布侯根堡在明年賽季的拍檔，會是20歲的波杜尼圖。
波杜尼圖在2023年首次參與三級方程式賽事就成為總冠軍，隨即被提拔到F2作賽。賓洛圖表示，波杜尼圖在青年級別已經證明具備成為冠軍車手的能力。波杜尼圖本來是麥拿侖車隊發展計劃內的培訓車手，然而麥拿侖指隊中已有諾里斯（Lando Norris）及派亞斯迪（Oscar Piastri）兩位車手，故沒有機會給予波杜尼圖，因此決定在今季後放出這位年輕車手。賓洛圖就表示，車隊希望在未來幾年成為具有競爭力的車隊，並可以在2030年爭逐冠軍。蘇巴今年是唯一一支沒有分數的車隊。