F1｜周冠宇保達斯全不留　蘇巴車隊大換血

一級方程式（F1）的蘇巴車隊在周三（6日）宣布，車隊原有的兩位車手保達斯（Valtteri Bottas）及周冠宇都不會在明年繼續為車隊出賽。取而代之是早前確定的德國車手侯根堡（Nico Hulkenberg），以及今年的F2賽事冠軍，巴西車手的波杜尼圖（Gabriel Bortoleto）。

由奧迪車廠控制的蘇巴車隊，將進行大換血，車隊早前已由法拉利的領隊賓洛圖（Mattia Binotto）出任營運及技術總監後，已落實了侯根堡作為來年的車手。不過另一位車手的決定一直懸而未決，直到周三車隊宣布保達斯及周冠宇雙雙離隊後，車隊之後正式公布侯根堡在明年賽季的拍檔，會是20歲的波杜尼圖。