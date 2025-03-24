F1｜咸美頓中國站賽後遭DQ　麥拿侖連贏兩站

一級方程式（F1）的中國站在周日（23日）結束麥拿侖的派亞斯迪（Oscar Piastri）及諾里斯（Lando Norris）分別以第1、2名衝線，令麥拿侖現時在車隊榜領先。至於法拉利的兩部戰車，在賽後都被賽會指違規而取消資格，當中原本第6的咸美頓（Lewis Hamilton）被指底盤過薄，而陸克萊（Charles Leclerc）及加斯利（Pierre Gasly）分別被指戰車比規定輕而取消資格。

周日的正賽，麥拿侖由派亞斯迪取得冠軍，連同諾里斯在澳洲站取勝，車隊開季已取得兩站冠軍，平治的羅素（George Russell）就取得第3名。而韋斯特本（Max Verstappen）只得第4，未能企上頒獎台。至於第5的陸克萊，與雷諾的加斯利就被指因為戰車低於規定的800公斤，取消中國站的成績，同樣被取消資格，還有取得第6名的咸美頓。根據國際汽聯（FIA）的公布，指咸美頓的底盤過薄。