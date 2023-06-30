F1︱咸美頓呼籲限制一隊獨大　韋斯特本：人生就是不公平

周末F1將展開奧地利站的比賽，今年韋斯特本在8個賽站贏得6個，餘下的亦由其紅牛車隊隊友贏得。咸美頓就表示：「如果所有人都有時間（研究新車），沒有人可以搶先開始，那才是真正的比賽。這或者可以幫助所有人在下一年收窄距離。」他認為，擁有尖端戰車的車隊，可以提早為下一個賽季研究新車，同時也讓他們減少開支在正進行的賽季之上。

一級方程式車手（F1）的咸美頓（Lewis Hamilton）呼籲，F1應該考慮限制領先車隊的研究發展，以避免一隊獨大的情況。不過目前領先車手榜的韋斯特本（Max Verstappen）就回應指，咸美頓在自己有利的時候沒提出，卻在這時間才說，他認為這沒必要。

其實F1本身已有規則，隨着時間禁止一些領域的研究，並且加入了浮動的研究時間，令弱隊會比強隊更為有利。而目前領先的紅牛車隊，在今年也被限制更少研究時間，原因是他們在2021年超出了開支上限。

促改變車隊長期統治局面

咸美頓指：「我在17歲就在這裡，即使我來到這之前，你也見到一些長時期的統治，而這仍持續發生。我曾經很幸運有一段統治的時間，而麥斯（韋斯特本）就是現在。而這持續下去，還將會不斷地發生，而我不認為這運動需要這樣。當你領先很多，有100分領先，你不需要在戰車的開發做很多，所以你可以提早開發下一部戰車。」

目前在車手榜領先69分的韋斯特本，對於咸美頓的說法就表示：「人生就是不公平。這不單是在F1。我們都需要面對。我們在他贏冠軍的時候沒有說過吧？所以我不認為我們現在要討論。」