F1｜咸美頓稱會取得今季最好成績　法拉利辛斯指比預期更追近紅牛

今季的日本站，碰巧遇上了櫻花盛開的時間，讓鈴木賽車場出現不少的美景。而在首日的試車中，韋斯特本以1分30秒056的時間造出最快的圈速。至於第2也是紅牛的佩雷斯（Sergio Perez），而法拉利的辛斯，就排第3，之後是平治的羅素（George Russell）及咸美頓。

今個賽季的一級方程式第4個賽站，日本站今日（5日）展開，當中紅牛車隊的韋斯特本（Max Verstappen）就繼續在首節試車造出最佳成績。而平治車隊的咸美頓（Lewis Hamilton）就表示，這是車隊最好的一節表現，至於法拉利車隊的辛斯（Carlos Sainz）亦指，車隊與紅牛的距離比他預期中更短。

咸美頓在試車後表示：「這真是很好的一節，這是今年我感到最好的戰車。」平治的戰車被指在高速彎的表現欠佳，車隊亦在調查戰車在賽道上的下壓比模擬狀況少的原因。咸美頓指：「這感覺是正面的，令我很興奮，因為這是過去幾年車手都很喜歡的一條賽道，我們的戰車在這裡的平衡遇到困難。在過去幾場的我們面對的困境，我覺得我們已做了很好的工作，而我們看到已進入更好的位置，因此我不需要作出任何改變。」

同樣很滿意的還有辛斯，他表示：「老實說，與紅牛的差距比我預期中接近了。由5個月前開始至今，我們已有顯著的進步。明顯仍只是第一次試車，你還不知道油耗以及引擎的狀況，不過感覺就是，明顯我們去年在排位是落後8成，而在這裡的試車，感覺只落後2成，不過（紅牛）在今個周末仍是很難被打敗。我想與麥拿侖、平治仍是很接近，而紅牛仍領先一步，但我想可能只是一小步，所以這會是一場有趣的爭鬥。」