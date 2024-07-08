F1｜咸美頓第9次贏英國站　近3年首個分站冠軍

7屆世界冠軍的咸美頓（Lewis Hamilton）在英國的銀石賽車場，贏得他近3年以來的首個分站冠軍，為平治車隊贏得今站外，更是個人第9次贏得英國站冠軍。
在近季被紅牛車隊及韋斯特本（Max Verstappen）所蓋過，咸美頓雖然在過去兩季曾嘗試挑戰韋斯特本的霸主之位，不過還是要到今個賽季各隊實力始被拉近。今場原本是由咸美頓的隊友，平治的羅素（George Russell）在排位賽取得頭位的資格，而咸美頓就排第2出賽，第3是另一位英國車手的諾里斯（Lando Norris）。
比賽受到天雨的影響，在中途各支車隊都需要更換雨胎，這讓韋斯特本一度有機可乘進佔第3位。而羅素在換胎後不久就因為戰車的水壓系統出現問題而退賽。戰情變成了諾里斯、咸美頓及韋斯特本之爭。之後韋斯特本藉停雨率先入站再換車胎，咸美頓也緊隨。而隨着平治選擇提早換胎及採用了軟胎，讓咸美頓獲得優勢。最後咸美頓取得個人第104個分站冠軍，也是歷史第9次贏得英國站。韋斯特本就得第2，諾里斯獲得第3。
咸美頓稱自己曾受心理健康影響
咸美頓賽後透過無線電向車隊表示：「這對我有很多意義。」他返回維修站時說：「我無法停止流淚，這可能是我有過的最感觸一場比賽結果。」相隔945日再次贏得分站，他說：「我們作為團隊以及我個人都經歷過逆境的階段。這是一個持續的挑戰，就像我們所有人一樣，每朝起身然後盡力而為。很多時候你會覺得自己盡了力仍未夠好，有時你會有覺得失望。我們生活在一個心理健康問題這樣嚴重的時代，我不會否認，我也經歷過。」他稱自己在2021年時也有出現情緒問題，不過在之後一年就已經跨過。而咸美頓也成為在單一賽站贏得最多冠軍的車手。