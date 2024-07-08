F1｜咸美頓第9次贏英國站　近3年首個分站冠軍

7屆世界冠軍的咸美頓（Lewis Hamilton）在英國的銀石賽車場，贏得他近3年以來的首個分站冠軍，為平治車隊贏得今站外，更是個人第9次贏得英國站冠軍。

在近季被紅牛車隊及韋斯特本（Max Verstappen）所蓋過，咸美頓雖然在過去兩季曾嘗試挑戰韋斯特本的霸主之位，不過還是要到今個賽季各隊實力始被拉近。今場原本是由咸美頓的隊友，平治的羅素（George Russell）在排位賽取得頭位的資格，而咸美頓就排第2出賽，第3是另一位英國車手的諾里斯（Lando Norris）。