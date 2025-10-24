F1｜咸美頓警告麥拿侖雙雄　指要小心狠人韋斯特本

一級方程式賽車餘下最後5個分站，紅牛車隊的韋斯特本（Max Verstappen）藉近期氣勢，以及上一站美國站大獲全勝，將與車手榜領先的派亞斯迪（Oscar Piastri）優勢削減至40分，令餘下的每一站都仍充滿變數。而7屆總冠軍的咸美頓（Lewis Hamilton）向兩位麥拿侖車手警告，指要小心「韋少」的狠。
麥拿侖雖然在車隊榜早已封王，不過隨着韋斯特本上一站連贏主賽及衝刺賽，加上麥拿侖又意外頻頻，令韋斯特本與派亞斯迪的分差縮窄至40分，在冠軍25分賽制下，韋少仍有望後來追上。而諾里斯（Lando Norris）也與隊友派亞斯迪的距離收窄至14分，令車手榜成為三強鼎立局面。
咸美頓：必須要夠狠
曾與韋少在2021年爭總冠軍，法拉利的咸美頓表示：「在那個情景一直是挑戰，壓力非常大。那個時候是要戴上眼罩，令自己與外界一切隔絕。你必須要夠狠，就像麥斯（韋斯特本）一樣，他準備好從他們身上搶走一切，如果他們也不這麼做。你必須全力以赴，才能阻止像麥斯和他駕駛的賽車。但對於他們任何一個人來說，一致性亦是關鍵，你可以在過去的幾場比賽中從專斯身上看到這一點。」
對於現時的狀況，咸美頓表示：「現在有3個出色而有天賦的車手，我無法預測到他們會如何。麥斯贏了4次，所以他知道這要怎樣做，作為一個獵人會比防守更容易。當你領先的時間，有人在追趕你的優勢，比你從後追趕、一無所有時的影響更大。領先時，你隨時可能失去一切。」