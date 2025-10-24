F1｜咸美頓警告麥拿侖雙雄　指要小心狠人韋斯特本

一級方程式賽車餘下最後5個分站，紅牛車隊的韋斯特本（Max Verstappen）藉近期氣勢，以及上一站美國站大獲全勝，將與車手榜領先的派亞斯迪（Oscar Piastri）優勢削減至40分，令餘下的每一站都仍充滿變數。而7屆總冠軍的咸美頓（Lewis Hamilton）向兩位麥拿侖車手警告，指要小心「韋少」的狠。

麥拿侖雖然在車隊榜早已封王，不過隨着韋斯特本上一站連贏主賽及衝刺賽，加上麥拿侖又意外頻頻，令韋斯特本與派亞斯迪的分差縮窄至40分，在冠軍25分賽制下，韋少仍有望後來追上。而諾里斯（Lando Norris）也與隊友派亞斯迪的距離收窄至14分，令車手榜成為三強鼎立局面。