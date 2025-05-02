F1｜咸美頓賺到盡　簽訂交易卡肥約

咸美頓最貴的卡牌交易是其2020年Topps Chrome F1 Superfractor 1/1 PSA 7卡，於2022年在Goldin拍賣行以90萬美元成交。。（資料圖片）

咸美頓此前已在Topps的產品中亮相，並根據Fanatics持有的F1授權協議，為其簽署過親筆簽名卡。

發行運動卡公司Topps，將為咸美頓推出一系列高端親筆簽名卡，包括他穿過的比賽服及其他賽車裝備部件。

咸美頓被譽為F1歷史上最偉大的車手之一，曾七度奪得世界冠軍，累計取得105場分站冠軍與超過200個頒獎台席位。

他今年轉投法拉利，結束自2013年起效力平治長達十多年的賽車生涯。

咸美頓最貴的卡牌 3年前以90萬美元成交

對於收藏界而言，咸美頓一直是F1類別中最具價值與關注度的車手之一。目前公開紀錄中，咸美頓最貴的卡牌交易是其2020年Topps Chrome F1 Superfractor 1/1 PSA 7卡，於2022年在Goldin拍賣行以90萬美元成交。

Topps亦曾於去年12月表示，其2020年Topps Chrome F1 Superfractor Autograph 1/1 PSA 8卡，曾在一宗私人交易中以逾100萬美元售出，但該筆交易的進一步詳情未有披露。

原文刊登於 Yahoo 體育