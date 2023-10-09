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體育
2023-10-09 11:39:36

F1｜咸美頓開賽與隊友羅素攬炒　讓韋斯特本衞冕總冠軍（附比賽精華）

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韋斯特本在卡塔爾站再贏一場。(路透社)

韋斯特本在卡塔爾站再贏一場。(路透社)

平治雙雄咸美頓（Lewis Hamilton）與羅素（George Russell）原本在周日（8日）的卡塔爾賽站，或有機會挑戰韋斯特本（Max Verstappen）的分站冠軍，不過7屆總冠軍的咸美頓在進入第一個彎就撞與羅素相撞，羅素雖然可以繼續比賽，但就已無法挑戰韋斯特本，也讓「韋少」贏下今年的第14個分站以及車手總冠軍。

排位賽平治兩架戰車都在韋斯特本之後，在今場的正賽，兩架平治都想迫退紅牛。然而就在第一個彎，原先第2位的咸美頓在外彎切入，撞正同樣想外側上來的羅素，結果是咸美頓的戰車無法繼續，而羅素就從後開始。比賽之後需要出動安全車，而麥拿侖的派亞斯迪（Oscar Piastri）及諾里斯（Lando Norris）之後分別進佔第2及3位。

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韋斯特本以頭位起步。(路透社) 兩架平治開賽已經想超級韋斯特本。(路透社) 咸美頓撞車後戰車飛出跑道。(路透社) 咸美頓開賽就撞車感失望。(路透社) 比賽一度要安全車。(路透社) 派亞斯迪今站獲亞軍。(路透社)

「韋少」在第一次入維修站後一度失去領先，不過之後就未有人能再超過他。最終韋斯特本還是再度勝出今站，同時也成功衞冕總冠軍。至於派亞斯迪在今站的衝刺賽贏得冠軍，而在正賽也成功取得亞軍，成為麥拿侖車隊史上第500次車手上頒獎台，隊友諾里斯就是第501次。羅素最後都追上至第4名完成。

咸美頓事後向隊友及車隊致歉

咸美頓雖然比賽期間在車隊的通話指被隊友撞走，而羅素亦投訴已連續兩場被隊友所累。不過咸美頓下車後似乎冷靜下來，表示：「這是一條很好的線道，我向車隊上下致歉。而之後他在社交媒體上表示：「我看了重播，這100%是我的錯誤，我會負全責，我向車隊及佐治（羅素）道歉。」

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