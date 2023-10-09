F1｜咸美頓開賽與隊友羅素攬炒　讓韋斯特本衞冕總冠軍（附比賽精華）

平治雙雄咸美頓（Lewis Hamilton）與羅素（George Russell）原本在周日（8日）的卡塔爾賽站，或有機會挑戰韋斯特本（Max Verstappen）的分站冠軍，不過7屆總冠軍的咸美頓在進入第一個彎就撞與羅素相撞，羅素雖然可以繼續比賽，但就已無法挑戰韋斯特本，也讓「韋少」贏下今年的第14個分站以及車手總冠軍。

排位賽平治兩架戰車都在韋斯特本之後，在今場的正賽，兩架平治都想迫退紅牛。然而就在第一個彎，原先第2位的咸美頓在外彎切入，撞正同樣想外側上來的羅素，結果是咸美頓的戰車無法繼續，而羅素就從後開始。比賽之後需要出動安全車，而麥拿侖的派亞斯迪（Oscar Piastri）及諾里斯（Lando Norris）之後分別進佔第2及3位。