F1｜國際車聯財政報告指紅牛車隊出現超支情況 紅牛：感到震驚和失望

國際車聯日前公佈的年度財務報告調查結果，指紅牛有超支情況，該車隊隨後也發聲明回應，表示對報告感到震驚和失望。在韋斯特本於日本站鎖定總冠軍翌日，國際車聯（FIA）就公佈了這份報告，也證實紅牛有「輕微」超出車隊預算上限規定的情況，但暫時未有作出任何懲罰，只表示正在考量適當的行動方案。



儘管外界預計紅牛不會面臨嚴重的制裁，但該車隊的聲明中，仍對報告感到失望：「我們注意到FIA公佈的違反預算上限報告，指車隊有輕微超支的情況，這個結果令我們感到驚訝和失望。」



聲明隨後繼續解釋：「我們在2021年提交的文件低於成本上限，因此我們需要仔細審查FIA的調查結果，因為我們仍然認為相關成本低於2021年的預算上限。儘管坊間有不少猜測，甚至將我們錯誤定位，但FIA有自己的規定，我們也很尊重當中的流程，會考慮所有可用的選項來審視這項調查。」