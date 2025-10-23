F1｜墨西哥站9個車手要缺席試車　咸美頓韋斯特本諾里斯讓位新秀

本周末開始是一級方程式（F1）賽車的墨西哥站，不過有9位車手將缺席首個練習賽，原因是今季開始F1要求需要給予新人車手一定的機會，因此包括前列的麥拿侖、紅牛以至法拉利等車隊，都要讓出位置予後備車手參與。
今年F1要求，每支車隊要讓新人架駛他們2架戰車以及進行每架至少2次的練習賽，而車隊都認為在墨西哥城的賽道相對簡單，故讓新人車手在今站操作。10支車隊之中，就只有蘇巴車隊繼續由全職車手駕駛，而麥拿侖今站安排諾里斯（Lando Norris）讓位，車手榜領先的派亞斯迪（Oscar Piastri）就繼續進行測試。至於紅牛就安排韋斯特本（Max Verstappen）先休，法拉利就是咸美頓（Lewis Hamilton），平治就是羅素（George Russell）。威廉士就會讓辛斯（Carlos Sainz）讓出，紅牛二隊就是羅臣（Liam Lawson）。
由於巴西站及卡塔爾站的比賽都有衝刺賽，故只有1次的試車時段，拉斯維加斯站又因為複雜的街道賽，車手需要3個時段適應賽道，而派亞斯迪今年僅讓出1次試車，故此他有可能要在最後一站的比賽放棄第1次的試車來滿足安排。紅牛車隊的新秀連伯特（Arvid Lindblad）將駕駛韋斯特本的戰車，這位18歲英國神童被視為車壇新星，而紅牛的顧問希蒙特馬高（Helmut Marko）表示在今站後確定明年紅牛及二隊的車手陣容，估計赫查（Isack Hadjar）會升上一隊與韋斯特本合作，至於二隊兩個席位，可能是由角田裕毅、羅臣及連伯特3人爭逐。