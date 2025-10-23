F1｜墨西哥站9個車手要缺席試車　咸美頓韋斯特本諾里斯讓位新秀

本周末開始是一級方程式（F1）賽車的墨西哥站，不過有9位車手將缺席首個練習賽，原因是今季開始F1要求需要給予新人車手一定的機會，因此包括前列的麥拿侖、紅牛以至法拉利等車隊，都要讓出位置予後備車手參與。

今年F1要求，每支車隊要讓新人架駛他們2架戰車以及進行每架至少2次的練習賽，而車隊都認為在墨西哥城的賽道相對簡單，故讓新人車手在今站操作。10支車隊之中，就只有蘇巴車隊繼續由全職車手駕駛，而麥拿侖今站安排諾里斯（Lando Norris）讓位，車手榜領先的派亞斯迪（Oscar Piastri）就繼續進行測試。至於紅牛就安排韋斯特本（Max Verstappen）先休，法拉利就是咸美頓（Lewis Hamilton），平治就是羅素（George Russell）。威廉士就會讓辛斯（Carlos Sainz）讓出，紅牛二隊就是羅臣（Liam Lawson）。