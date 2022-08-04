F1︱威廉士泰國車手續約　借機取笑Alpine

Alpine車隊在日前就發生超尷尬的事件，而另一支車隊的威廉士就與隊中的泰國車手阿邦（Alex Albon）完成續約，不過阿邦在Twitter也不忘一借Alpine的事件來取笑一下。

Alpine周二(2日)公布來季將由隊中的後備車手派亞斯迪（Oscar Piastri）代替轉投Aston Martin的阿朗素（Fernando Alonso），然而派亞斯迪隨即否認，並指Alpine的公布沒得到他的同意，自己也沒有與Alpine達成協議以及簽約。

威廉士車隊就在周二(2日)宣布，與英國出生的阿邦簽下數年的合約。阿邦在車隊的聲明表示，車隊正努力向前推進，而他在此獲得鼓勵，會繼續這倘旅程。

不過阿邦也在個人Twitter上，拿Alpine的事件開個玩笑。「以我所知，在得到我同意之後，威廉士車隊在今日下午公布，我明年會繼續為他們駕駛。是的，我與威廉士車隊簽了2023年的合約，我明年會為威廉士出戰。」