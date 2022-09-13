F1︱威廉士阿邦完成手術　望月底新加坡站復出

阿邦在周日的比賽因盲腸炎缺席。(路透社)

威廉士車手的阿邦（Alexander Albon）在上周末(10日)因為盲腸炎而缺席意大利站的比賽，威廉士公布，該26歲車手在接受手術後，正等待康復，並期望於月底新加坡站復出。

阿邦在上周因為盲腸炎而需要接受手術，不過在手術後因為併發症而引致呼吸衰竭，需要呼吸機的協助。阿邦至周日早上可以擺脫呼吸機的協助，並轉到普通病房。

曾需要呼吸機協助

車隊表示：「阿邦在上周六早晨證實患有盲腸炎，並且在周末的中午於醫院接受手術。在手術後，阿邦出現預計以外的併發症，導致呼吸衰竭，這是已知但不常見的問題。他之後再插喉及轉到加護病房照料。而經過一夜後，他的進展良好，並在昨晨已經移除所有呼吸機械。」

阿邦就表示，自己錯過了周末的比賽，而且仍感到痛楚，不過身體正開始康復，並期望在9月30日的新加坡站賽事復出。