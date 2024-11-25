F1｜平治羅素拉斯維加斯站奪冠　韋斯特本特第5仍提早封王

平治車隊在拉斯維加斯揚威，羅素（George Russell）與隊友的咸美頓（Lewis Hamilton）包攬今站的冠亞軍，不過紅牛的韋斯特本（Max Verstappen）縱使未能步上頒獎台，但仍然以第5名，力壓麥拿侖的諾里斯（Lando Norris），提早成為今屆的總冠軍，也是個人第4次成為總冠軍車手。

在練習到排位賽，平治都在拉斯維加斯有好表現，只是咸美頓在排位賽的第3節犯錯，令本有機會成為今站冠軍的他，只以第10位起步。不過隊友的羅素在頭位就一直領前，最終也順利衝線，而咸美頓最後也爬升至第2名完成。羅素賽後表示：「我不知道為何我們有這麼快，不過我就順勢而起吧。拉斯維加斯是個瘋狂的地區，當你一路開，一路看着這些背景，我不懂如何形容。在這裡排頭位，並且取勝，與咸美頓包辦前二，我們無法選出讓這實現的更好地方了。」而羅素有信心，平治在之後的卡塔爾站都會有所表現。