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體育
2024-11-25 12:33:31

F1｜平治羅素拉斯維加斯站奪冠　韋斯特本特第5仍提早封王

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韋斯特本在拉斯維加斯站提早贏得總冠軍。(路透社)

韋斯特本在拉斯維加斯站提早贏得總冠軍。(路透社)

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平治車隊在拉斯維加斯揚威，羅素（George Russell）與隊友的咸美頓（Lewis Hamilton）包攬今站的冠亞軍，不過紅牛的韋斯特本（Max Verstappen）縱使未能步上頒獎台，但仍然以第5名，力壓麥拿侖的諾里斯（Lando Norris），提早成為今屆的總冠軍，也是個人第4次成為總冠軍車手。

在練習到排位賽，平治都在拉斯維加斯有好表現，只是咸美頓在排位賽的第3節犯錯，令本有機會成為今站冠軍的他，只以第10位起步。不過隊友的羅素在頭位就一直領前，最終也順利衝線，而咸美頓最後也爬升至第2名完成。羅素賽後表示：「我不知道為何我們有這麼快，不過我就順勢而起吧。拉斯維加斯是個瘋狂的地區，當你一路開，一路看着這些背景，我不懂如何形容。在這裡排頭位，並且取勝，與咸美頓包辦前二，我們無法選出讓這實現的更好地方了。」而羅素有信心，平治在之後的卡塔爾站都會有所表現。

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至於紅牛的韋斯特本，在這一站僅得第5名，但因為主要對手的諾里斯在今站只得第6，令韋斯特本在車手榜優勢拉開63分，由於餘下2個賽站最多只有60分，也令「韋少」提早2站贏得今屆總冠軍，令他追平名宿的普路斯（Alain Prost）以及維迪爾（Sebastian Vettel），第4度成為總冠軍。韋斯特本今年頭10個賽站贏得7個冠軍，不過他與紅牛車隊在之後陷入低潮，在之後連續10站都未贏過，直到巴西站因為天雨及安全車的優勢之下，令他贏下第8個分站，也讓他再拉開與諾里斯的分差。

羅素在拉斯維加斯站頭位起步。(路透社) 羅素在拉斯維加斯站奪得冠軍。(路透社) 韋斯特本雖然在拉斯維加斯僅得第5，不過仍足夠提早贏得總冠軍。(路透社) 平治的咸美頓由第10爬升到第2完成賽事。(路透社) 加斯利在今場因引擎故障退出，後面的角田裕毅得第9名。(路透社) 麥拿侖的派亞斯迪以第7名完成。(路透社)

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