F1︱德國雜誌用AI生成專訪　舒麥加家族計劃採法律行動

7屆世界冠軍的「車神」米高舒麥加（Michael Schumacher），其家人打算對德國一間雜誌採取法律行動。原因是該雜誌以AI生成一個模仿舒麥加的專訪，令舒麥加家族不滿。
舒麥加在2013年底在瑞士滑雪時出現意外，一度陷入昏迷，並在醫護許可下，由家人接回家中照顧，自此從未公開露面。不過，近日一本德國的雜誌《Die Aktuelle》以舒麥加做封面，並以「舒麥加首個訪問」為頭條。然而有關的訪問並非來自「車神」本人，而是透過AI軟件「charatcter.ai」生成，並以他過去的訪問講述自己的健康及家庭。
AI虛構出車神健康狀況
當中AI回應指，舒麥加已經可以自身站立，並且緩慢地走路。然而舒麥加在2014年9月由家人接走之後，其健康狀況一直保密。路透社就向舒麥加的家人查詢，舒麥加家族透露，將會向有關雜誌採取法律行動。而《Die Aktuelle》就表示不會作出評論。
在2021年，舒麥加妻子在一套有關舒麥加的紀錄片中透露「車神」近況，指：「我們一起在家中生活，我們一起治療。我們會做一切讓米高過得更好，並確保他感覺舒適，讓他可以感受到家人在一起。我們盡力全家一起來承受，這是米高喜歡也是一直在做的。我們仍在繼續我們的生活。」而她亦表明會繼續維持舒麥加的私隱。