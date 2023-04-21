F1︱德國雜誌用AI生成專訪　舒麥加家族計劃採法律行動

7屆世界冠軍的「車神」米高舒麥加（Michael Schumacher），其家人打算對德國一間雜誌採取法律行動。原因是該雜誌以AI生成一個模仿舒麥加的專訪，令舒麥加家族不滿。

舒麥加在2013年底在瑞士滑雪時出現意外，一度陷入昏迷，並在醫護許可下，由家人接回家中照顧，自此從未公開露面。不過，近日一本德國的雜誌《Die Aktuelle》以舒麥加做封面，並以「舒麥加首個訪問」為頭條。然而有關的訪問並非來自「車神」本人，而是透過AI軟件「charatcter.ai」生成，並以他過去的訪問講述自己的健康及家庭。