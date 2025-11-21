F1｜拉斯維加斯站練習賽渠蓋鬆動腰斬　諾里斯稱要爭頭位

一級方程式（F1）拉斯維加斯賽站，在美國時間的周四（20日）晚進行首日練習賽，不過在第2節練習賽時，賽道上一個渠蓋位出現鬆動的情況，比賽被迫中斷，而車手榜上領先的諾里斯（Lando Norris）在第2節練習賽時間暫時領先，他表示要在周五的排名賽爭取頭位出戰。
今年最後3個賽站的拉斯維加斯，對於麥拿侖雙雄的諾里斯及派亞斯迪（Oscar Piastri）非常重要，這將左右他們誰能成為總冠軍，而且還有紅牛的韋斯特本（Max Verstappen）仍有能力追趕。在首節的練習賽，法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）暫時領先，而諾里斯及派亞斯迪分別只得第6及8。在之後的第2節練習賽中，諾里斯以1分33秒602取得領先，比第2的平治車的安東尼利（Kimi Antonelli）快0.029秒。諾里斯表示：「這裡一直很棘手，我們覺得車比我們去年更好，從今日第一圈我就有這感覺。很多人的時間都很接近，而且很多人都未起步。」
2023年渠蓋曾造成意外
至於諾里斯隊友的派亞斯迪，在第2節未有開始衝刺，所以排名只在14。他表示：「我覺得可以，在第1節感覺很好，有些事情需要處理，不過整體上我覺得整節都很好。不過第2節整節只做了2個圈，所以很難知道自己的名次，這架車的速度可以。」
據報道指出，比賽腰斬是因為在第17個彎，一個渠蓋在練習賽完結前的20分鐘出現鬆脫情況，賽會一度中止練習15分鐘進行調查並指渠蓋「穩定可重開時段」，不過重開後國際汽車聯會（FIA）的工作人員在現場監察，並且發覺在賽車經過渠蓋上面時會移動，因此賽會出示紅旗。賽會預計會在整晚進行改善。在同一賽道，2023年亦出現類似事故，當時法拉利的辛斯（Carlos Sainz）戰車被一個鬆脫的渠蓋打中而損毀，由於拉斯維加斯是街路賽，故有關問題在場上一直存在。