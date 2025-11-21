F1｜拉斯維加斯站練習賽渠蓋鬆動腰斬　諾里斯稱要爭頭位

一級方程式（F1）拉斯維加斯賽站，在美國時間的周四（20日）晚進行首日練習賽，不過在第2節練習賽時，賽道上一個渠蓋位出現鬆動的情況，比賽被迫中斷，而車手榜上領先的諾里斯（Lando Norris）在第2節練習賽時間暫時領先，他表示要在周五的排名賽爭取頭位出戰。

今年最後3個賽站的拉斯維加斯，對於麥拿侖雙雄的諾里斯及派亞斯迪（Oscar Piastri）非常重要，這將左右他們誰能成為總冠軍，而且還有紅牛的韋斯特本（Max Verstappen）仍有能力追趕。在首節的練習賽，法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）暫時領先，而諾里斯及派亞斯迪分別只得第6及8。在之後的第2節練習賽中，諾里斯以1分33秒602取得領先，比第2的平治車的安東尼利（Kimi Antonelli）快0.029秒。諾里斯表示：「這裡一直很棘手，我們覺得車比我們去年更好，從今日第一圈我就有這感覺。很多人的時間都很接近，而且很多人都未起步。」