F1｜拉斯維加斯站練習賽　平治雙雄暫領前

一級方程式（F1）賽車的拉斯維加斯賽站，開始進行練習賽，並會在周末（23日）進行賽事。當中在首的練習賽，平治的咸美頓（Lewis Hamilton）與隊友羅素（George Russell）都造出最快圈速領先。

今個賽季的F1只餘下3個賽站，車手榜領先的紅牛車手韋斯特本（Max Verstappen）今站有望提早第4度贏得總冠軍。在首日的練習賽上，平治的咸美頓以1分35.001的圈速完成，比隊友的羅素快0.396秒。至於第3是麥拿侖的諾里斯（Lando Norris），而法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）排第4，韋斯特本排第5。今站諾里斯至少要比韋斯特本取得多2分，才有望阻止韋斯特本提早「封王」。