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體育
2025-03-14 15:09:24

F1｜新賽季澳洲站揭幕　陸克萊首日試車最快咸美頓第5（有片）

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諾里斯在墨爾本的試車造出最快圈速。(路透社)

諾里斯在墨爾本的試車造出最快圈速。(路透社)

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新一個一級方程式（F1）賽季周日（16日）在澳洲墨爾本展開，在首日的練習賽中，法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）在第2次試車取得最快圈速，而麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）再第1次試車已取得第1，第2次也取得第3快的時間。至於今季轉投法拉利的咸美頓（Lewis Hamilton），首兩次試車分別只得第12及第5。

今年的一級方程式將在澳洲展開首站賽事，爭取衞冕總冠軍的紅牛車手韋斯特本（Max Verstappen）首日未有突出表現，首次試車排第5，而第2次的試車就排第7。而另一個關注焦點就是今年改為法拉利駕駛的7屆冠軍咸美頓，在首日的試車中，第1次試車只得第12，而第2次時也僅得第5。不過咸美頓的新隊友，今季繼續為法拉利駕駛的陸克萊，在第2次試車造出1分16秒439的圈速，成為目前最快車手，而兩架的麥拿侖分別排第2及3，當中第2的派亞斯迪（Oscar Piastri）落後陸克萊0.124秒，而諾里斯就落後0.141秒。

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韋斯特本澳洲站試車排第7。(路透社) 轉投法拉利後，咸美頓首日試車僅得第5。(路透社) 羅臣加盟紅牛首日試車成績欠佳。(路透社) 陸克萊在首日試車領先。(路透社)

日本車手角田裕毅試車第4

紅牛車隊今年找來羅臣（Liam Lawson）取代佩雷斯（Sergio Perez）作為「韋少」的拍檔，但紅牛的兩架戰車首日時間一般，羅臣在首次試車排16，之後一輪也只排名17。相反兩架「細牛」表現更好，未能「升呢」上紅牛的角田裕毅，在第2次試車排行第4，隊友的新秀赫查（Isack Hadjar）也在第2次試車排上第6，二人都比「大牛」的韋斯特本更快。不過韋斯特本在試車中僅採用中胎，而沒有用上軟胎測試。

另外在首次試車中，哈斯的19歲車手比亞文（Oliver Bearman）就在途中撞車，戰車嚴重受損，因此未能參與第2次試車。

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