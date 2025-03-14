F1｜新賽季澳洲站揭幕　陸克萊首日試車最快咸美頓第5（有片）

新一個一級方程式（F1）賽季周日（16日）在澳洲墨爾本展開，在首日的練習賽中，法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）在第2次試車取得最快圈速，而麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）再第1次試車已取得第1，第2次也取得第3快的時間。至於今季轉投法拉利的咸美頓（Lewis Hamilton），首兩次試車分別只得第12及第5。

今年的一級方程式將在澳洲展開首站賽事，爭取衞冕總冠軍的紅牛車手韋斯特本（Max Verstappen）首日未有突出表現，首次試車排第5，而第2次的試車就排第7。而另一個關注焦點就是今年改為法拉利駕駛的7屆冠軍咸美頓，在首日的試車中，第1次試車只得第12，而第2次時也僅得第5。不過咸美頓的新隊友，今季繼續為法拉利駕駛的陸克萊，在第2次試車造出1分16秒439的圈速，成為目前最快車手，而兩架的麥拿侖分別排第2及3，當中第2的派亞斯迪（Oscar Piastri）落後陸克萊0.124秒，而諾里斯就落後0.141秒。