F1｜明年將取消最快圈速獲1分　紅牛美國站獲准更換戰車

已經連續8個一級方程式（F1）賽站未有贏過，在車隊榜被麥拿侖趕過的紅牛車隊，獲得國際汽車聯會（FIA）批准在美國站更換受爭議的新戰車比賽。同時F1亦會在明年起，取消在正賽造出最快圈速的前10車手可獲多1個積分的措施。

紅牛車隊表示，他們在與FIA商討過後，獲准在美國站賽事上更換新車。然而其他的車隊指出，紅牛新車的設計，可以讓他們調整車頭底部的高度，讓他們可以在排位以及比賽調整有關狀況，而這方面是其他車隊不被容許。而紅牛車隊向英國廣播公司（BBC）回覆，承認戰車擁有相關的部件，但指有關部件在車輛組裝後就不能再用。紅牛車手的韋斯特本（Max Verstappen）就指出，新車的改變其實無助於在表現上提供衝擊。他指：「對我們而言，這只是一個方便工具。當部件不合用，這只是很易調節。當整架車組裝好，你就接觸不了，這只是一件簡單調節工具而已。」