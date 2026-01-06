F1｜模仿車神舒麥加滑雪　加斯利被轟不敬

阿爾派車隊的加斯利（Pierre Gasly）近日在社交平台的照片捱轟。原因是他在一級方程式（F1）傳奇車手米高舒麥加（Michael Schumacher）生日當天，穿上了紅色萬寶路標誌外套滑雪，令不少人回想舒麥加以及他因為滑雪意外而終生癱瘓的狀況。

29歲的加斯利在上周末（3日）去到阿爾卑斯山滑雪，他穿上了一件紅色並有萬寶路標誌的外套。由於1月3日正好是舒麥加的生日，而他也是在法國阿爾卑斯山滑雪出意外，紅色萬寶路的外套，也是舒麥加的象徵，因此加斯利這一身的裝備被指是在「影射」舒麥加。網民留言表示：「我不知道他怎麼覺得這會是好主意」、「滑雪毀了舒麥加的餘生，所以你怎會得出結論，必須在舒麥加生日那天滑雪，然後把照片發佈到社交媒體，以此來向他致敬？」亦有人批評這是極度不尊重舒麥加。而加斯利的圖片中，也有一張他與女友在山頂的合照，同樣被指是模仿舒麥加與太太在滑雪場的合照。