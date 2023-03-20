F1︱沙特阿拉伯站阿朗素上訴成功　第100次上頒獎台

今季一級方程式的第2站，紅牛車隊的一對車手繼續成為頭兩名，至於Aston Martin的阿朗素（Fernando Alonso），雖然賽後一度被指違規，不過在他上訴成功後，仍取得今站的第3名，是史上第6個能100次站上F1頒獎台的車手。
排位賽因為戰車的故障，衞冕的韋斯達本（Max Verstappen）今仗只能以第15位起步，而隊友的佩雷斯（Sergio Perez）今仗就以頭位出戰。至於法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）雖然在排位造出第2的成績，但因為其戰車更換引擎，要以第12名展開，令阿朗素得以次席開賽。
平治雙雄排第4、5
阿朗素開賽因為排錯發車的位置，在首3圈一度領先，之後他選擇在第18圈進入維修站面對5秒的懲罰，而佩雷斯之後搶回領先的位置。至於韋斯達本就藉安全車在第16圈出動下，在之後從起步的第15名，在比賽重開後，迅速追至第2，僅次於隊友。兩者之後都未有變化，並成功為紅牛再度包攬前兩名。至於阿朗素，在賽後被賽會指其執行首個懲罰時並不恰當，需要增加其時間，令他將跌至第4位，不過及後他上訴成功，令他得以保住第3的位置。
41歲的阿朗素，是繼咸美頓（Lewis Hamilton）、舒麥加（Michael Schumacher）、維迪爾（Sebastian Vettel）、普路斯（Alain Prost）以及拉高倫（Kimi Raikkonen）之後，第6位100次登上頒獎台的F1車手。至於咸美頓今仗排第5，僅次於平治隊友的羅素（George Russell）。