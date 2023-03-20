F1︱沙特阿拉伯站阿朗素上訴成功　第100次上頒獎台

今季一級方程式的第2站，紅牛車隊的一對車手繼續成為頭兩名，至於Aston Martin的阿朗素（Fernando Alonso），雖然賽後一度被指違規，不過在他上訴成功後，仍取得今站的第3名，是史上第6個能100次站上F1頒獎台的車手。

排位賽因為戰車的故障，衞冕的韋斯達本（Max Verstappen）今仗只能以第15位起步，而隊友的佩雷斯（Sergio Perez）今仗就以頭位出戰。至於法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）雖然在排位造出第2的成績，但因為其戰車更換引擎，要以第12名展開，令阿朗素得以次席開賽。