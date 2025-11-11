F1｜法拉利主席批評咸美頓陸克萊　籲少說話專心賽車

法拉利車隊在巴西站再次雙雙退賽，咸美頓（Lewis Hamilton）在賽後形容他在法拉利的首個賽季是「惡夢」。法拉利車隊的主席艾簡恩（John Elkann）作出了回應，稱車隊的2個車手咸美頓與陸克萊（Charles Leclerc）「應該專注駕駛，少說話」。

咸美頓與對手碰撞，戰車底盤受損在比賽37圈退賽，而陸克萊就遇到無妄之災，因為其他車手的意外間接撞上他，令賽車甩轆退出。法拉利賽後在車隊榜上跌至至第4，與第2的平治相差36分，與第3的紅牛也有4分距離。艾簡恩在意大利羅馬出席一個冬奧會的贊助活動時，指車隊的機械及工程師都做得很好「如果我們看其他方面，這是有需要提升」。他續指出：「我們絕對需要車手們更專注在駕駛方面，少說話。因為我們面前仍有重要的比賽，取得第2名並非不可能。在巴林，我們贏得世界耐力賽的冠軍，當法拉利團結起來，我們會有成績。」