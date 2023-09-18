F1｜法拉利辛斯打破紅牛壟斷　揚威新加坡夜賽

紅牛車隊在今個賽季於一級方程式（F1）的壟斷，在周日（17日）新加坡站被打斷。在韋斯特本（Max Verstappen）與佩雷斯（Sergio Perez）在排位未能進入最後階段，紅牛雙將都未能在新加坡取得成績，而排位領先的辛斯（Carlos Sainz）則在今場由頭帶到尾，成為今個賽季暫時唯一非紅牛車手的分站冠軍。
連贏了14個賽站，紅牛車隊在第15站遇到打擊。兩位車手的韋斯特本及佩雷斯在排位賽就只獲得第11及13位出賽。而辛斯卻由練習賽起一直領先。在周日的正賽，辛斯在隊友陸克萊（Charles Leclerc）的護航下，一直在前面領先。不過中段，陸克萊入維修站換胎時，成功被平治的羅素（George Russell）超越。
羅素最後一圈發生意外
然而辛斯的領先位置一直帶到最後的階段。雖然韋斯特本曾一度追到上第2位，不過包括平治一對車手羅素與咸美頓（Lewis Hamilton），還有麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）圍攻之下，韋斯特本還是無法追上辛斯。相反到比賽的末段，辛斯、諾里斯、羅素及咸美頓都在爭逐第一名，最終羅素在最後一圈出現意外，而辛斯最終帶回終點，諾里斯得第二，而咸美頓獲季軍，陸克萊就以第4位完成。而紅牛一對車手，韋斯特本僅得第5，而佩雷斯更只有第8。
辛斯賽後表示：「我們掌握了這個周末。我們掌握了比賽，而我們做了所有能做的事，我們完美地完成。我們將第一名帶回家，我肯定整個意大利以及整個法拉利車隊，今日都會很開心和引以為傲。我感覺一切都在控制之中，我一直感覺我前面有空間，而且速度控制在手，我可以做我想的事。現在我真的開心到爆。」