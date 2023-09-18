F1｜法拉利辛斯打破紅牛壟斷　揚威新加坡夜賽

紅牛車隊在今個賽季於一級方程式（F1）的壟斷，在周日（17日）新加坡站被打斷。在韋斯特本（Max Verstappen）與佩雷斯（Sergio Perez）在排位未能進入最後階段，紅牛雙將都未能在新加坡取得成績，而排位領先的辛斯（Carlos Sainz）則在今場由頭帶到尾，成為今個賽季暫時唯一非紅牛車手的分站冠軍。

連贏了14個賽站，紅牛車隊在第15站遇到打擊。兩位車手的韋斯特本及佩雷斯在排位賽就只獲得第11及13位出賽。而辛斯卻由練習賽起一直領先。在周日的正賽，辛斯在隊友陸克萊（Charles Leclerc）的護航下，一直在前面領先。不過中段，陸克萊入維修站換胎時，成功被平治的羅素（George Russell）超越。