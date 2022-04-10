F1｜法拉利陸克萊再贏分站 韋少又壞車感沮喪(多相)

法拉利陸克萊(Charles Leclerc)周日在F1澳洲站排頭位出賽，起步後一直力壓紅牛的韋斯特本(Max Verstappen)。鬥至第39圈，「韋少」的戰車繼首站後又出現問題，引擎著火，被迫退賽。陸克萊最終以1小時27分46.548完成58圈賽事衝線，拿下今季第二個分站冠軍，紅牛的佩雷斯第二，季軍為平治的羅素，其隊友咸美頓第第4位。

在首三個分站獲兩冠一亞的陸克萊，目前在車手榜以71分領放，他賽後讚車隊輪胎管理做得好，而且有一輛非常強大及可靠的戰車，如可保持，有機會繼續奪冠。

衛冕總冠軍的韋少，今季首3站已有2站壞車退賽，他坦言感沮喪，並稱已遠遠落後，現在暫不想爭冠的事，只想完成比賽，情況實在令人無法接受。