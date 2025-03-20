F1｜泰國計劃舉辦曼谷街道賽　最快2028年加入

泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）與一級方程式（F1）賽車的總裁杜明尼哥利（Stefano Domenicali）會面，討論在泰國舉辦F1賽站的可能性。而佩通坦就指該國將進行可行性研究，評估在2028年起於曼谷舉行賽事的可能。

佩通坦在周二（18日）與杜明尼哥利在政府辦公室會面，其後她透過社交平台公布，表示：「我們有機會討論在泰國舉辦F1的比賽。」她而透露：「政府確定會研究這項合作投資，包括研究賽事路線、投入資本以及泰國可以從主辦賽事獲得的價值等。」佩通坦指舉辦比賽將給了曼谷一次提升基礎建設的機會，包括解決城市的塞車問題，並吸引更多海外遊客，特別是高端市場的旅客。