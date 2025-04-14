F1｜派亞斯迪再贏巴林站　與麥拿侖隊友諾里斯僅差3分

一級方程式（F1）巴林站，麥拿侖車手派亞斯迪（Oscar Piastri）贏得今季第2站冠軍。隊友的諾里斯（Lando Norris）今站僅得第3名，不過在車手榜仍領先派二斯迪3分，而4屆總冠軍的韋斯特本（Max Verstappen）未有如上一站的氣勢，在今站僅得第6。

今季第2次以頭位起步的派亞斯迪，本身要面對兩架平治戰車的威脅，然而羅素（George Russell）及安東尼利（Kimi Antonelli）因為平治車隊的指令錯誤，令戰車提早落地而要各退1位起步。派亞斯迪今站保持領先到完場，而羅素只能一直緊追，最後羅素只獲第2，至於第6起步的諾里斯最後獲得第3名，兩個麥拿侖車手在目前完成的4個分站，有3站都一同站上頒獎台。而派亞斯迪雖然贏得2站，不過在車手榜的積及仍比隊友諾里斯少3分排第2，諾里斯因為今季4站都取得前3，目前仍在車手榜領先。