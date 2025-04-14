F1｜派亞斯迪再贏巴林站　與麥拿侖隊友諾里斯僅差3分

一級方程式（F1）巴林站，麥拿侖車手派亞斯迪（Oscar Piastri）贏得今季第2站冠軍。隊友的諾里斯（Lando Norris）今站僅得第3名，不過在車手榜仍領先派二斯迪3分，而4屆總冠軍的韋斯特本（Max Verstappen）未有如上一站的氣勢，在今站僅得第6。
今季第2次以頭位起步的派亞斯迪，本身要面對兩架平治戰車的威脅，然而羅素（George Russell）及安東尼利（Kimi Antonelli）因為平治車隊的指令錯誤，令戰車提早落地而要各退1位起步。派亞斯迪今站保持領先到完場，而羅素只能一直緊追，最後羅素只獲第2，至於第6起步的諾里斯最後獲得第3名，兩個麥拿侖車手在目前完成的4個分站，有3站都一同站上頒獎台。而派亞斯迪雖然贏得2站，不過在車手榜的積及仍比隊友諾里斯少3分排第2，諾里斯因為今季4站都取得前3，目前仍在車手榜領先。
諾里斯指未能與戰車協調
諾里斯賽後就透露，自己今季與麥拿侖的戰車仍未協調，他表示：「我都想知道答案，但說實話，我沒有答案。當你作為運動員，作為一個車手，你只知道有時事情會順利，有時會充滿信心，有時會覺得舒服。我有信心自己有了一切所需要，也得到需要得到的東西。我亳不懷疑這些。不過唯一就是我與戰車的合作，我無法做到我上一個賽季的表現。」他續說：「上個賽季我知道每個彎，以及這架車會發生的一切，以及它表現會如何，我覺得自己能駕馭戰車。今年，我覺得很不對勁，即使是在澳洲站，無論是不是我贏了比賽，我都不感覺舒服，從沒覺得舒服過。」
至於紅牛車隊早已表明韋斯特本難在今站維持在日本站的神勇，而他今站在第7起步，最後獲得第6名。隊友的角田裕毅就在今季首次取分，獲得第9名，也是紅牛今個賽季，首次有二號車手得分。被紅牛「貶落」二隊的羅臣（Liam Lawson），今站就只排16。