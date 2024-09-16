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體育
2024-09-16 12:51:18

F1｜派亞斯迪阿塞拜疆站揚威　麥拿侖超越紅牛登車隊榜首

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派亞斯迪在阿塞拜彊站取勝，並為麥拿侖升上車隊榜首。(路透社)

派亞斯迪在阿塞拜彊站取勝，並為麥拿侖升上車隊榜首。(路透社)

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一級方程式（F1）阿塞拜疆站，雖然諾里斯（Lando Norris）未能再贏冠軍，不過他的隊友派亞斯迪（Oscar Piastri）在今站贏得個人第2次分站冠軍，也令他們的麥拿侖車隊打破紅牛車隊的壟斷，升上車隊榜的榜首。

紅牛車隊在F1的壟斷終於結束，他們雖然在季初的7站贏了5站領先。但是車隊自奧地利之後已經連續7個賽站未贏過。在今站的阿塞拜疆，法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）在排位賽取得頭位起步，而派亞斯迪就排第2，第3則也是法拉利的辛斯（Carlos Sainz）。至於車手榜領先的韋斯特本（Max Verstappen），在今站以第6起步。

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派亞斯迪在阿塞拜彊站奪冠。(路透社) 咸美頓（後車）今站要在維修站起步。(路透社) 阿塞拜疆站後麥拿侖升上車隊榜首。(路透社) 韋斯特本在阿塞拜疆站僅得第5名。(路透社)

佩雷斯辛斯最後兩圈碰撞退出

陸克萊雖然起步保持着領先，不過之後卻被派亞斯迪超越。之後派亞斯迪就保持着領先的優勢，至於隊友的諾里斯今站雖然在第15名起步，不過他之後逐漸追上，更在最後3圈超越韋斯特本。在比賽餘下兩圈的時候，紅牛的佩雷斯（Sergio Perez）與辛斯碰撞，雙雙退出並令比賽更需要虛擬安全車。最後派亞斯迪保住了領先位置，而陸克萊得第2，平治車隊的羅素（George Russell）就得第3。

賽後以第5完成的「韋少」就以313分，仍在車手榜上領先，不過與諾里斯的分差收窄至59分。至於車隊榜方面，麥拿侖結束紅牛的領先優勢，以476分領先，以20分之差反超紅牛。