F1｜派亞斯迪阿塞拜疆站揚威　麥拿侖超越紅牛登車隊榜首

一級方程式（F1）阿塞拜疆站，雖然諾里斯（Lando Norris）未能再贏冠軍，不過他的隊友派亞斯迪（Oscar Piastri）在今站贏得個人第2次分站冠軍，也令他們的麥拿侖車隊打破紅牛車隊的壟斷，升上車隊榜的榜首。

紅牛車隊在F1的壟斷終於結束，他們雖然在季初的7站贏了5站領先。但是車隊自奧地利之後已經連續7個賽站未贏過。在今站的阿塞拜疆，法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）在排位賽取得頭位起步，而派亞斯迪就排第2，第3則也是法拉利的辛斯（Carlos Sainz）。至於車手榜領先的韋斯特本（Max Verstappen），在今站以第6起步。